ATP Finals, siatkarska Liga Mistrzów i ligi piłkarskie w listopadzie w Polsat Box Go

ATP Finals, siatkarska Liga Mistrzów z gwiazdami Starego Kontynentu, m.in. z ubiegłorocznymi zwycięzcami ZAKSĄ Kędzierzyn Koźle, Liga Mistrzów UEFA i krajowe ligi piłakrskie, a także skoki narciarskie z udziałem reprezentantów naszego kraju, m.in.: Dawida Kubackiego, Piotra Żyły i Kamila Stocha – to wszystko w jednym miejscu w serwisie streamingowym Polsat Box Go, w pakiecie Polsat Box Go Sport.

Hitowe spotkania piłkarskie i tenis już w ten weekend

W nadchodzący weekend kolejne hitowe spotkania piłkarskie. W najwyższej klasie polskich rozgrywek w 15 kolejce na swoim boisku przy rzeszy wiernych kibiców Legia Warszawa podejmie Lecha Poznań. To emocjonujące spotkanie będzie można oglądać na kanale Canal+ Sport 3 w niedzielę, 12 listopada o godz. 17:30. Z kolei pretendenci do PKO BP Ekstraklasy – Lechia Gdańsk i Wisła Kraków z

Fortuna 1 Ligi rozegrają mecz w piątkowy wieczór, 10 listopada o godz. 20:00. Transmisja na kanale Polsat Sport.

Od 12 do 19 listopada w Turynie rozgrywany będzie turniej w tenisie ziemnym, ATP Finals. Rok w rok, niezmiennie od 1970 r., 8 tenisistów oraz 8 par deblowych z czołówki rankingu ATP Race zamyka sezon rozgrywek męskich. Czy we Włoszech zobaczymy m.in. Huberta Hurkacza, który swoją przygodę w ATP Finals rozpoczął w 2021 roku? Wrocławianin zajął wtedy siódme miejsce w rankingu Race, które dało mu prawo gry w fazie grupowej ATP Finals. W swoim debiucie jednak przegrał wszystkie trzy pojedynki. Jak będzie w tym sezonie? Wszystkie spotkania dostępne będą na kanałach Polsat Sport.

Liga Mistrzów UEFA, siatkarska Liga Mistrzów i skoki narciarskie

Od września trwa kolejna edycja Ligi Mistrzów UEFA, najważniejszych klubowych rozgrywek piłkarskich. Faza grupowa Champions League trwa w najlepsze, za nami 4 kolejki arcyciekawych i emocjonujących spotkań. W weekend 28-29 listopada zobaczymy m.in. FC Barcelonę, która z determinacją zawalczy o zwycięstwo w starciu z Porto. A, Real Madryt rozegra hitowe spotkanie z Napoli Piotra Zielińskiego. Wszystkie spotkania dostępne są na antenach Polsat Sport Premium.

Z końcem listopada przed fanami siatkówki nie lada gratka. Liga Mistrzów, czyli 20 najlepszych klubów Starego Kontynentu zawalczy o jedno z najważniejszych trofeów. W minionej edycji Ligi Mistrzów po raz pierwszy w historii tych rozgrywek miał miejsce polski finał, w którym spotkały się Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. Pasjonujący mecz w Turynie zakończył się zwycięstwem kędzierzynian 3:2. Jak ułoży się drabinka rozgrywek w tegorocznej edycji? Dzięki kanałom sportowym Telewizji Polsat od 22 listopada będzie można śledzić najlepszą męską siatkówkę.

W fińskiej Ruce 25 listopada rozpocznie się 45 edycja Pucharu Świata w skokach narciarskich. W tegorocznych zawodach skoczkowie będą rywalizować w ponad 30 konkursach indywidualnych i grupowych. Zawodników „wysokich lotów” zobaczymy także w Polsce na trzech skoczniach – w Wiśle (Turniej Czterech Skoczni), Szczyrku oraz w Zakopanem. Finał Pucharu Świata odbędzie się tradycyjnie w słoweńskiej Planicy w dniach 22-24 marca 2024. Biało-czerwone barwy zarówno w indywidualnych, jak i drużynowych konkursach będą reprezentować: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Transmisje ze skoków dostępne będą na kanałach Eurosport od 25 listopada.

20 kanałów sportowych w Polsat Box Go



Pakiet Polsat Box Go Sport otwiera dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych. Oprócz kanałów Polsat Sport Premium pokazujących m.in. Ligę Mistrzów UEFA są to: pozostałe kanały z rodziny Polsat Sport (PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, Orlen Basket Liga, gale UFC i FEN oraz wiele innych), stacje Eleven Sports (włoska Serie A, hiszpańska LaLiga EA Sports, francuska Ligue 1 Uber Eats, belgijska Jupiler Pro League), CANAL+ SPORT3 i 4 (PKO BP Ekstraklasa), Eurosport 1 i 2 (3 turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, Igrzyska Olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe) i wiele innych. W pakiecie znajdziemy także wszystkie mecze Fortuna 1. Ligi na żywo. Promocyjna cena pakietu Polsat Box Go Sport to 40 zł za 30 dni.

Informacja prasowa