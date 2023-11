Były trener Korony Kielce zwolniony z zespołu La Liga. Pracował zaledwie dwa miesiące

Informacja o zatrudnieniu Pachety ukazała się 9 września. Wówczas zastąpił on zwolnionego Quique Setiena, ale nie odmienił oblicza drużyny, która po "sytych latach" zmaga się z kryzysem i wywalczyła zaledwie 12 punktów w 12 kolejkach ekstraklasy. W tabeli zajmuje 13. miejsce.

W sezonie 2021/22 "Żółta Łódź Podwodna" dotarła do półfinału Ligi Mistrzów, a niespełna rok wcześniej triumfowała w Lidze Europy, pokonując w finale w Gdańsku Manchester United.

Pacheta poprowadził Villarreal w 12 spotkaniach, w tym w czwartkowym w Lidze Europy, wygranym na Cyprze z Maccabi Hajfa 2:1 dzięki dwóm bramkom w końcówce.

W niedzielę drużyna ze wschodniego wybrzeża Hiszpanii zmierzy się w Madrycie z czwartym w tabeli Atletico. Gości poprowadzi w tym spotkaniu dyrektor sportowy Miguel Angel Tena.

W Kielcach Pacheta pracował w sezonie 2013/14. Prowadzona przez niego Korona zajęła wówczas 11. miejsce w tabeli ekstraklasy.

Później Hiszpan wrócił do ojczyzny i pracował w Herculesie Alicante, Elche, Huesce i Realu Valladolid, w międzyczasie spędzając sezon w Tajlandii w klubie Ratchaburi FC. Do jego największych osiągnięć należy awans do ekstraklasy z Elche i Realem Valladolid.

mtu, PAP