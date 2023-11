II Liga: Kotwica Kołobrzeg - Sandecja Nowy Sącz. Relacja i wynik na żywo

Kotwica Kołobrzeg w tym sezonie prezentuje bardzo dobrą i równą formę. Po 16. kolejkach jest liderem, mając 1 punkt przewagi nad drugą Pogonią Siedlce. Kołobrzeżanie prezentują świetną formę strzelecką, w lidze strzelili już 33 gole, co jest najlepszym wynikiem.

Sandecja jest na drugim końcu tabeli i co ciekawe ma najgorszą ofensywę ligi. Do bezpiecznego 14. miejsca traci 6 oczek. Do tego fatalnie radzi sobie na terenie rywali. W całym 2023 roku wygrała tylko 2 wyjazdowe spotkania.

Relacja i wynik na żywo z meczu Kotwica Kołobrzeg - Sandecja Nowy Sącz od godziny 18.00 na Polsatsport.pl.

IM, Polsat Sport