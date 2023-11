Pierwsza porażka Trefla Gdańsk! Już tylko dwie niepokonane drużyny w PlusLidze

W meczu 5. kolejki PlusLigi Bogdanka LUK Lublin wygrała z Treflem Gdańsk 3:2. Dla siatkarzy z Gdańska to pierwsza porażka w obecnym sezonie. W obecnym sezonie goryczy porażki nie zaznały więc już tylko dwie ekipy – Projekt Warszawa i Jastrzębski Węgiel.

Na początku meczu przewagę uzyskali goście (6:10). Lublinianie odrobili straty po dwóch asach serwisowych Mateusza Malinowskiego (12:12), a później uzyskali przewagę. Gdy skutecznym atakiem popisał się Tobias Brand, było 20:17, ale gospodarze roztrwonili tę zaliczkę w jednym ustawieniu. W polu zagrywki pojawił się Karol Urbanowicz i poszła seria Trefla, która właściwie rozstrzygnęła seta (20:24). Błąd ekipy z Lublina zamknął tę partię (21:25).

Drugą odsłonę lepiej rozpoczęli gospodarze (6:3). W środkowej części seta punktową zagrywką znów popisał się Malinowski i było 13:10. Goście błyskawicznie odrobili straty i wynik przez pewien czas oscylował wokół remisu. W końcówce powtórka historii z poprzedniej partii, tym razem jednak serię punktów zdobyła drużyna z Lublina – od 20:21 do 25:21. W polu serwisowym błysnął Alexandre Ferreira i to jego as zamknął tę część meczu.

Set numer trzy toczył się pod dyktando siatkarzy Bogdanki. Już na początku odskoczyli na kilka punktów (7:4), a później dominowali na parkiecie; grali skutecznie w ataku i powiększali przewagę – po asie Malinowskiego prowadzili już 15:8. Goście ruszyli do odrabiania strat, wygrali serię akcji (16:13), ale lublinianie przetrwali ich chwilowy przebłysk. Szybko odbudowali wyraźną przewagę i kontrolowali sytuację. Wynik na 25:18 ustalił atakiem ze środka Marcin Kania.

Kolejna partia to mocne otwarcie dobrze dysponowanych w polu serwisowym gości (1:5, 4:10). Lublinianie zmniejszyli różnicę (9:11), ale gra obu ekip w tym meczu falowała i siatkarze Trefla po chwili znów mieli solidną zaliczkę (10:15). Gospodarze nie byli już w stanie zatrzymać rozpędzonych gdańszczan, którzy pewnie zmierzali do tie-breaka. Konieczność rozegrania piątego seta stała się faktem po skutecznym ataku Mikołaja Sawickiego (18:25).

Na początku tie-breaka zaliczkę uzyskali gospodarze, którzy przy zmianie stron prowadzili 8:6 po ataku Jana Nowakowskiego z przechodzącej piłki. Bogdanka LUK Lublin grała skutecznie w ofensywie i utrzymała przewagę w końcówce. Przestrzelona zagrywka przyjezdnych oznaczała piłkę meczową, a po chwili Damian Schulz przypieczętował zwycięstwo gospodarzy asem serwisowym (15:10).

Bogdanka LUK Lublin – Trefl Gdańsk 3:2 (21:25, 25:21, 25:18, 18:25, 15:10)

LUK: Marcin Komenda, Tobias Brand, Jan Nowakowski, Mateusz Malinowski, Alexandre Ferreira, Marcin Kania – Thales Hoss (libero) oraz Jakub Nowosielski, Damian Schulz, Maksym Kędzierski. Trener: Massimo Botti.

Trefl: Jan Franchi Martinez, Karol Urbanowicz, Kewin Sasak, Mikołaj Sawicki, Patryk Niemiec, Kamil Droszyński – Voitto Koykka (libero) oraz Jakub Czerwiński, Janusz Gałązka, Aliaksei Nasevich. Trener: Igor Juricić.

Wyniki, terminarz i plan transmisji meczów 5. kolejki PlusLigi:

2023-11-09: KGHM Cuprum Lubin – Projekt Warszawa 0:3 (19:25, 20:25, 21:25)

2023-11-10: Bogdanka LUK Lublin – Trefl Gdańsk 3:2 (21:25, 25:21, 25:18, 18:25, 15:10)

2023-11-11: Asseco Resovia Rzeszów – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-11: GKS Katowice – Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-12: Exact Systems Hemarpol Częstochowa – PSG Stal Nysa (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-12: Barkom Każany Lwów – MKS Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-13: Enea Czarni Radom – Aluron CMC Warta Zawiercie (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-12-30: Indykpol AZS Olsztyn – PGE GiEK Skra Bełchatów.

RM, Polsat Sport