Było trochę czasu na odpoczynek, czy bardziej ładowanie akumulatorów przed meczowym maratonem, jaki czeka głogowian do połowy grudnia. KGHM Chrobry, jak i ORLEN Superliga wraca do gry. Relacja i wynik na żywo meczu KGHM Chrobry Głogów - Arged Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski na Polsatsport.pl.

Ostrowianie plasują się w środku tabeli i z pewnością powalczą w dalszej części sezonu – czyli też w piątek, o awans do ósemki i spokojny byt w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nie będzie to łatwe zadanie, bo jest kilka innych drużyn z podobnym planem. Podobnie, jak w przypadku KGHM Chrobrego, który celuje o pozostanie na 3. pozycji do zakończenia sezonu. Recepta na powodzenie tych planów jest jedna – wygrywać każdy mecz.

Kto zwycięży w tym fantastycznie zapowiadającym się spotkaniu? Odpowiedź poznamy już w piątkowy wieczór.

Relacja i wynik na żywo meczu KGHM Chrobry Głogów - Arged Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18.00.

