Śląsk do meczu z Cracovią przystąpi z pozycji lidera dzięki golowi zdobytemu z ŁKS Łódź (2:1) po akcji w ostatniej minucie doliczonego czasu. Wrocławianie prowadzili z beniaminkiem do przerwy, ale w drugiej połowie to rywal był stroną przeważającą.

"Zawsze chcemy mieć pełną kontrolę nad meczem, od pierwszej do ostatniej minuty. Z ŁKS też tak było. Chcieliśmy po przerwie podwyższyć prowadzenie, ale rywal nam na to nie pozwolił i do tego sam uzyskał bramkę. Najważniejsze jednak dla nas, że wygraliśmy i chcemy to kontynuować" – skomentował Magiera.

Wrocławianie śrubują passę meczów bez porażki, a licznik obecnie wskazuje 11. Dziewięć z nich wygrali. Magiera zapewnił jednak, że jego drużyna nie ma dość i nadal chce zwyciężać. Z takim właśnie nastawieniem pojedzie do Krakowa.

"Spodziewamy się bardzo ciężkiego meczu. Do tego zapewne stan boiska w Krakowie nie będzie najlepszy, bo taką już mamy porę roku, że murawy nie są najlepsze, a przecież na stadionie Cracovii swoje mecze rozgrywają dwie drużyny. Będziemy jednak gotowi na twardą walkę, bo na pewno taka będzie, ale i na walkę mądrą. Ważne będzie przygotowanie fizyczne, aby móc podjąć wyzwanie" - tłumaczył.

Do jego dyspozycji w Krakowie powinien być już Martin Konczkowski, który ostatnio leczył uraz. Natomiast po przymusowej pauzie za kartki wracają Łukasz Bejger i Mateusz Żukowski, ale ten drugi pozostanie poza kadrą zespołu.

"Chcę go oceniać przez to, co robi na boisku niż to, co jest poza. Wiem, że harmonia i spokój między życiem osobistym a piłkarskim są powiązane. Na dziś jest poza kadrą meczową. Ma złapać równowagę i przemyśleć pewne rzeczy. W poniedziałek będzie się szykować do kolejnego mikrocyklu. Nie skreślam go. Szukam klucza. Jaka była rozmowa była między nami, niech pozostanie między nami" – podkreślił szkoleniowiec.

W marcowym meczu obu ekip padł remis 1:1. Dla Śląska gola strzelił Bejger, a dla "Pasów" Mateusz Bochnak.

"Cracovia to taki rywal tykająca bomba. Oglądałem jej ostatni mecz z Górnikiem Zabrze. Analizę i uwagi zostawiam jednak dla siebie. Nie chcę mówić co dostrzegamy, aby skutecznie grać. Musimy liczyć, że będzie dużo biegania, od jednego pola karnego do drugiego. Naszym celem jest wywiezienie trzech punktów, bo zamierzamy kontynuować dobrą passę" – podsumował Magiera.

Relacja i wynik na żywo meczu Cracovia - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o 20:30.

mtu, PAP