PKO BP Ekstraklasa: Warta Poznań - Puszcza Niepołomice. Relacja i wynik na żywo

Ostatni raz Warta w lidze przegrała 30 września ze Śląskiem Wrocław. Później przyszły remisy z Koroną Kielce i Piastem Gliwice, a także wygrane ze Stalą Mielec i Widzewem Łódź oraz pucharowe zwycięstwo ze Stalą Brzeg. Dzięki dobrej postawie poznaniacy przesunęli się bliżej środka tabeli.

Jeżeli Warta wygra w piątek z Puszczą, to różnica między tymi zespołami będzie wynosiła 10 punktów. Niepołomiczanie zajmują 16. lokatę, a na ligowe zwycięstwo czekają od 26 sierpnia. Ostatnie trzy mecze Puszczy to dwie porażki w Ekstraklasie oraz jedna pucharowa. Do będącej poza strefą spadkową Cracovii piłkarze Tomasza Tułacza tracą 5 oczek.

Relacja i wynik na żywo meczu Warta Poznań - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

IM, Polsat Sport