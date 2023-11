PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - Trefl Gdańsk. Gdzie obejrzeć?

W bardzo dobrze zapowiadającym się meczu piątej kolejki PlusLigi Bogdanka Luk Lublin zmierzy się na własnym parkiecie z Treflem Gdańsk. Szykują się kapitalne emocje! Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - Trefl Gdańsk w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Siatkarze z Lublina w minionej serii gier z bardzo dobrej strony zaprezentowali się na wymagającym terenie w Bełchatowie. Podopieczni Massimo Bottiego w czterech setach uporali się z miejscową Skrą, dopisując do swojego konta niezwykle cenne trzy "oczka". MVP tamtego spotkania został wybrany rozgrywający lublinian - Jakub Nowosielski. Tym samym Bogdanka ma póki co w dorobku dziewięć punktów i plasuje się na czwartym miejscu w tabeli PlusLigi.

Jeszcze lepiej poczynają sobie póki co zawodnicy znad morza, którzy ani razu nie zaznali jeszcze w bieżącym sezonie goryczy porażki. Trefl, Projekt Warszawa i Jastrzębski Węgiel to trzy niepokonane jak na razie zespoły w sezonie 2023/2024. Gdańszczanie w pokonanym polu zostawili kolejno GKS Katowice, Czarnych Radom, Barkom Każany Lwów oraz Cuprum Lubin. Do stolicy województwa lubelskiego jadą więc po piąty triumf z rzędu. Czy ta sztuka im się powiedzie?

Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - Trefl Gdańsk w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20.30.