Polscy szachiści rozpoczynają ME w Budvie

Na drugim stopniu podium w 2021 roku stanęli szachiści Francji, a czołową trójkę w rywalizacji kobiet uzupełniły Gruzja i Azerbejdżan. Polki zajęły siódme miejsce.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwsza taka porażka Magnusa Carlsena od 17 lat! Pokrętne tłumaczenie gwiazdy

Historyczny brązowy medal, bo pierwszy w przypadku występów w DME męskiej reprezentacji biało-czerwonych, wywalczyli w Słowenii: Jan-Krzysztof Duda, Radosław Wojtaszek, Kacper Piorun, Wojciech Moranda i Paweł Teclaf. Trenerem drużyny był Bartosz Soćko. Wcześniej najlepszymi wynikami Polaków były czwarte miejsca w 1973 i 2007 roku.

Polki dotychczas czterokrotnie stawały na podium (złoto - Goeteborg 2005, srebro - Heraklion 2007 i Porto Carras 2011, brąz - Warszawa 2013), a występy w 2015 i 2017 r. kończyły na czwartym miejscu.

W porównaniu ze składem sprzed dwóch lat w reprezentacji mężczyzn zabraknie Dudy, który z dużym wyprzedzeniem miał podpisany kontrakt na udział w prestiżowym, najsilniejszym w USA turnieju szachów klasycznych - Sinquefield Cup w Saint Louis, kończącym tegoroczną rywalizację w Grand Chess Tour (19 listopada - 3 grudnia). W punktacji tego cyklu arcymistrz z Wieliczki ustępuje tylko Amerykaninowi Fabiano Caruanie.

Nie znaleźli się w reprezentacji także Piorun i Moranda. W ich miejsce powołania od nowego trenera męskiej kadry, ukraińskiego arcymistrza Ołeksandra Sułypy, otrzymali wracający do drużyny narodowej Mateusz Bartel, który w ostatnich miesiącach powrócił także do czołowej setki rankingu FIDE oraz Soćko, poprzedni trener reprezentacji i Szymon Gumularz. Dwaj ostatni to aktualni złoty i brązowy medalista mistrzostw kraju.

Polacy przystąpią do turnieju z 11. średnim rankingiem (2618) wśród 38 uczestniczących drużyn. Najwyższe mają Azerbejdżan (2701), Rumunia i Niemcy (po 2676) oraz Anglia (2671).

Reprezentację kobiet tworzą trzy uczestniczki poprzedniego czempionatu: Monika Soćko, Oliwia Kiołbasa i Jolanta Zawadzka oraz mistrzyni kraju Michalina Rudzińska i Alicja Śliwicka. Nie otrzymały powołania Karina Cyfka i Klaudia Kulon. Ta druga pierwotnie była w projektowanym składzie, co cieszyło zwolenników jej talentu i siły gry, ale trener Marcin Dziuba zrezygnował z jej usług, gdyż uznał - jak to określił w swoim oświadczeniu w mediach społecznościowych - "za całkowicie niedopuszczalne próby agresywnego wpływania na zaproponowaną przeze mnie nominację Alicji Śliwickiej".

W czarnogórskim turnieju biało-czerwone rozstawione są z "ósemką" (średni ranking 2347). Zgłosiły się 32 ekipy, a najwyższe numery mają Gruzja (2471), Azerbejdżan (2392), Niemcy (2385) i Ukraina (2365).

- Średnie rankingi polskich zespołów są tym razem rekordowo niskie, więc trudno stawiać je w roli faworytów. Mistrzostwa po raz pierwszy odbędą się bez drużyn Rosji. W związku z nałożonymi w Europie sankcjami na reprezentacje tego kraju, tamtejsza federacja wystawia swoje ekipy w mistrzostwach Azji. Nie brak jednak szachistów i szachistek z Rosji, którzy wystąpią w DME w barwach innych federacji, jak Nikita Witiugow w ekipie Anglii, Aleksiej Sarana i Aleksandr Predke w Serbii, Władimir Fiedosiejew w Słowenii. W turnieju kobiet zdecydowanie poza zasięgiem wydaje się być Gruzja. Poza nią w obu kategoriach po kilkanaście zespołów jest w stanie walczyć o medale. Optymizm co do występów biało-czerwonych można opierać na dobrej formie liderów - Radosława Wojtaszka i Mateusza Bartla oraz Moniki Soćko i Oliwii Kiołbasy, jaką ta czwórka zademonstrowała w niedawnym turnieje FIDE Grand Swiss na wyspie Man, czy postępach czynionych przez 20-letniego Pawła Teclafa. Gdyby naszym ekipom udało się wrócić z jednym medalem, byłby do duży sukces - powiedział Michał Bartel, szef wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego.

Mistrzostwa w Budvie, które zakończą się 20 listopada, rozstrzygną się na dystansie dziewięciu rund systemem szwajcarskim. Czwartek 16 listopada będzie jedynym dniem wolnym od gier.

fdz, PAP