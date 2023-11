Święto siatkówki w największej polskiej hali! Czy ZAKSA obroni trofeum?

Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarzy zostanie rozegrany w Krakowie w dniach 2–3 marca 2024 roku. Sprzedaż wejściówek na to niezwykłe wydarzenie rozpocznie się już w grudniu.

Polska Liga Siatkówki i Miasto Kraków podpisali porozumienie, które oznacza że turnieje finałowe Tauron Pucharu Polski będą odbywać się w stolicy Małopolski aż do 2026 roku. Ostatni finał, rozgrywany w lutym 2023 roku w Krakowie, okazał się ogromnym sukcesem. Polscy kibice po raz kolejny udowodnili, że są zakochani w siatkówce. Decydujący mecz obejrzało w Tauron Arenie Kraków aż 11 815 widzów! To jest największa, rekordowa widownia meczu z udziałem drużyn klubowych w historii nie tylko tych rozgrywek. Poprzedni pucharowy rekord frekwencji wynosił 6800 widzów. Całe środowisko ligowej siatkówki ma powody do dumy, bowiem finały rozgrywek pucharowych wypadły znakomicie pod każdym względem.

– Trudno się zatem dziwić, że władze Krakowa bardzo szybko wyraziły chęć, by po raz kolejny gościć taki turniej, właściwie już minutę po zakończeniu gry rozpoczęliśmy pierwsze rozmowy – powiedział prezes PLS Artur Popko.

– Chcemy grać turnieje finałowe w największej hali w naszym kraju, przy wspaniałych kibicach, a Kraków chce wielkie imprezy, nic zatem dziwnego, że szybko doszliśmy do porozumienia. Liczę, że kolejne turnieje finałowe będą jeszcze lepsze, bardzo dziękuję władzom Krakowa za zaufanie i chęć współtworzenia siatkarskich widowisk. Chcemy także, by kibice mieli czas na zakup biletów, dlatego już wkrótce ruszymy z ich sprzedażą – dodał.

Kraków w ostatnich latach bardzo mocno stawia na siatkówkę. Na stałe gości tutaj Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, a w wielkich imprezach gra reprezentacja Polski.

– Bardzo się cieszę, że po raz drugi hala Tauron Areny wypełni się do ostatniego miejsca na ligowych zmaganiach, czyli finale Pucharu Polski Mężczyzn, który się odbędzie w Krakowie w dniach 2-3 marca – powiedział Krzysztof Kowal, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

– Pamiętam imprezę w zeszłym roku – wszyscy byli zachwyceni, że – na rozgrywkach klubowych polskich drużyn – siatkarzy dopingowało 15 tysięcy ludzi. Wspaniałe mecze, wspaniali zawodnicy, prawie wszyscy reprezentanci Polski. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ta impreza będzie jeszcze bardziej niezapomniana. Rozpoczynamy wielkie święto siatkarskie w Krakowie. Na pewno jeszcze w przyszłym roku zobaczymy się w Krakowie na Memoriale Wagnera, a być może Pucharze Świata. Zapraszamy wszystkich do Tauron Areny Kraków. Zapraszamy do Krakowa! – dodał.

Wielki finał TAURON Pucharu Polski w 2023 roku, choć tylko trzysetowy, dostarczył mnóstwo emocji, stał także na najwyższym światowym poziomie. Triumfowała w nim po raz czwarty z rzędu (co też jest rekordowym osiągnięciem) Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Łącznie ZAKSA wywalczyła już dziesiąty krajowy puchar i umocniła się na prowadzeniu w tabeli wszech czasów.

Sponsorem tytularnym rozgrywek, których wielki finał odbędzie się w stolicy Małopolski, jest firma TAURON Polska Energia.

