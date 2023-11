Dramat na boisku! Zmarł 28-letni lider klasyfikacji strzelców

W sobotę odbył się mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej w Albanii, w którym Egnatia Rrogozhine zmierzyła się Partizani Tirana. W pewnym momencie jeden z piłkarzy gospodarzy stracił przytomność i upadł na murawę. Był nim lider klasyfikacji strzelców Dwamena. Interweniowali ratownicy medyczni i następnie przetransportowano go karetką do szpitala.

ZOBACZ TAKŻE: Brazylijski piłkarz zastrzelony na ulicy. Miał 21 lat

Albańska federacja potwierdziła, że lekarzom nie udało się uratować jego życia. Media podają, że zawodnik miał zawał serca. Piłkarz z Ghany we wrześniu skończył 28 lat.

Dwamena do Albanii trafił ze szwajcarskiego BSC Old Boys. W 2018 roku przeniósł się do Levante, gdzie rozegrał 15 spotkań. Swego czasu miał szanse trafić do Brighton, jednak wykryta arytmia serca uniemożliwiła ten transfer. Ponadto był jeszcze m.in. w Realu Zaragoza czy akademii RB Salzburg.

W tym sezonie Dwamena strzelił dziewięć goli, podczas gdy Egnatia Rrogozhine jest liderem albańskiej Super Ligi. W reprezentacji Ghany rozegrał osiem spotkań i zdobył dwie bramki.

IM, Polsat Sport