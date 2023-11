KSW 88: Karta walk

Przed nami KSW 88: Bitwa o Radom. W walce wieczoru dojdzie do starcia dwóch bohaterów radomskiej publiczności. Daniel Rutkowski (16-3 1NC, 7 KO, 1 Sub) stoczy bój z Patrykiem Kaczmarczykiem (10-2, 3 KO, 2 Sub). Łącznie na kibiców czeka dziewięć pojedynków w formule MMA. Oto karta walk gali KSW 88: Bitwa o Radom.

Starcie Rutkowski vs Kaczmarczyk będzie pojedynkiem drugiego z szóstym zawodnikiem rankingu kategorii piórkowej. Obaj zawodnicy mieszkają i trenują w Radomiu, lecz reprezentują różne kluby. Dodatkowego smaczku walce dodaje fakt, iż panowie nie pałają do siebie sympatią i z pewnością zarówno jeden, jak i drugi będzie chciał udowodnić swoją wyższość w klatce.

W marcu zeszłego roku "Rutek" przegrał przez poddanie w czwartej rundzie z Salahdinem Parnassem. Stawką tego starcia był tytuł mistrzowski w dywizji do 65,8 kg. Od tamtej pory 34-latek stoczył trzy pojedynki i wszystkie wygrał na punkty. W pokonanym polu zostawił kolejno Reginaldo Vieirę, Lom-Aliego Eskieva i Adama Soldaeva. Wiele wskazuje na to, iż ewentualny triumf nad Kaczmarczykiem przybliży go do pojedynku mistrzowskiego i rewanżu z Francuzem.

25-latek niewątpliwie nie będzie ułatwiał zadania Rutkowskiemu. Zawodnik RKT Radom w KSW legitymuje się bilansem czterech zwycięstw i dwóch porażek. W ostatnich dwóch walkach zanotował dwie wygrane - nad Pascalem Hintzenem i Daniele Tarchilą, który również wystąpi w Radomiu. Potencjalne pokonanie rankingowej "dwójki" powinno znacząco wywindować Kaczmarczyka i przybliżyć go do upragnionego starcia o pas.

W co-main evencie dojdzie do niezwykle ciekawie zapowiadającego się pojedynku w kategorii średniej. W klatce KSW zadebiutuje Piotr Kuberski (12-1, 10 KO). Były mistrz FEN skrzyżuje rękawice z Bartoszem Leśko (13-3-2, 2 KO, 7 Sub). Do KSW powróci również Marcin Wójcik, który stoczy bój z Henrique da Silvą. Łącznie na gali zobaczymy dziewięć walk.

Karta walk gali KSW 88: Bitwa o Radom:

65,8 kg/145 lb: Daniel Rutkowski (16-3 1NC, 7 KO, 1 Sub) - Patryk Kaczmarczyk (10-2, 3 KO, 2 Sub)

83,8 kg/185 lb: Bartosz Leśko (13-3-2, 2 KO, 7 Sub) - Piotr Kuberski (12-1, 10 KO)

93 kg/205 lb: Henrique Da Silva (19-9, 17 KO, 1 Sub) - Marcin Wójcik (18-8, 10 KO, 6 Sub)

83,8 kg/185 lb: Albert Odzimkowski (12-7 1 NC, 4 KO, 7 Sub) - Nemanja Nikolić (10-1-1, 4 KO, 5 Sub)

120,2 kg/265 lb: Stefan Vojcak (6-1, 3 KO, 3 Sub) - Kamil Gawryjołek (5-0, 4 KO, 1 Sub)

65,8 kg/145 lb: Daniel Tarchila (6-2, 2 KO, 2 Sub) - Ramzan Jembiev (4-1, 2 KO)

52,2 kg/115 lb: Anita Bekus (7-3, 2 KO) - Maria Silva (9-1, 3 KO, 4 Sub)

83,9 kg/185 lb: Krystian Bielski (9-5, 4 KO, 1 Sub) - Andi Vrtacić (4-2, 2 KO)

80 kg/ 176 lb: Jacek Gać (2-0, 2 KO) - Michał Gniady (1-0, 1 KO)

mtu, Polsat Sport