ORLEN Basket Liga: Trefl Sopot - Legia Warszawa. Gdzie obejrzeć?

Do tej pory najwięcej widzów – 3721 – obejrzało 22 października spotkanie we Włocławku miejscowego Anwilu ze Śląskiem Wrocław (80:74). Kolejne dwa najlepsze wyniki także zanotowano w Hali Mistrzów – 24. września w konfrontacji z Treflem (3533) oraz 8. października w meczu z MKS Dąbrową Górniczą (3168).

ZOBACZ TAKŻE: Przed polskimi koszykarkami kolejne wyzwania. "Nie trzeba się było szczypać rano w policzek"

- Mamy nadzieję, że nasze spotkanie z Legią, które rozpocznie się w sobotę o godz. 17.30, obejrzy co najmniej sześć tysięcy kibiców. W czwartek wieczorem mieliśmy sprzedanych 4500 biletów, a każdego dnia ta pula powiększa się o tysiąc wejściówek. A do meczu zostało nam 1,5 dnia - powiedział rzecznik prasowy sopockiego klubu Karol Żebrowski.

Potyczka Trefla z Legią rozegrana zostanie jako Mecz Kaszubski. To ósme tego typu wydarzenie w Ergo Arenie – organizuje je Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Stowarzyszenie Trefl Pomorze oraz kluby spod znaku Trefla. Od sezonu 2015/2016 obiekt wypełnia się tysiącami uczniów uczących się języka kaszubskiego, którzy do hali na granicy Sopotu i Gdańska przyjeżdżają w ramach finału konkursu plastycznego "Aktywne Kaszuby".

Spotkanie odbędzie się w Dzień Niepodległości, dlatego po prezentacji drużyn odśpiewane zostaną Hymn Kaszub oraz Mazurek Dąbrowskiego, a kibice wzniosą do góry biało-czerwoną kartoniadę przygotowaną przez Niepodległą. Przy parkiecie znajdować się będą stoiska z lokalnym rękodziełem, a także kaszubską olimpiadą sportową.

Z kolei na scenie wystąpi wokalista Mateusz Pawelczyk, nagrodzeni zostaną na niej również uczniowie, którzy brali udział w konkursie plastycznym "Aktywne Kaszuby". Tematem tegorocznej edycji było stworzenie „Pocztówki z Abrahamem”, czyli pracy związanej z postacią "Króla Kaszubów" Antoniego Abrahama – niezłomnego działacza, który został wybrany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie patronem 2023 roku. Wystąpi także Zespół Tańca Ludowego Neptun.

Legia z dorobkiem czterech zwycięstw i trzech porażek jest w tabeli siódma, a Trefl, który zanotował trzy triumfy i cztery przegrane, dziewiąty. Warszawianie bardzo dobrze radzą sobie natomiast w Pucharze Europy FIBA – w środę pokonali w Finlandii 89:85 Kataję Basket Joensuu i z kompletem czterech wygranych znajdują się na czele grupy J.

- W tym tygodniu mieliśmy dobre, mocne treningi i spodziewam się, że przełoży się to na spotkanie. Co do samej Legii - to zespół występujący w europejskich pucharach, ze świetnymi indywidualnościami. Musimy być skupieni od początku do końca, aby nawiązać z nią równorzędną walkę. Fajnie, że zapowiada się wysoka frekwencja, bo zawsze lepiej się gra w takich warunkach. Mam nadzieję, że energia płynąca z trybun pomoże nam – powiedział drugi trener Trefla Radosław Soja.

W sobotniej konfrontacji w ekipie gospodarzy powinien zadebiutować zakontraktowany w środę rozgrywający Jakub Schenk, który w tym sezonie występował w Anwilu. Nie zagra natomiast Błażej Kulikowski, który został wypożyczony do MKS Dąbrowy Górniczej.

Transmisja meczu Trefl Sopot - Legia Warszawa w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17.30.

fdz, PAP