PKO BP Ekstraklasa: ŁKS Łódź - Piast Gliwice. Relacja i wynik na żywo

Gliwiczanie stracili dotychczas najmniej goli, ale też zdobyli ich tylko 11. Słowak wystąpił we wszystkich ligowych spotkaniach tego sezonu od pierwszej do ostatniej minuty.

"Cieszy mnie to, że tracimy mało bramek i w defensywie to wygląda dobrze. Nie strzelamy jednak, ale to się poprawi, bo gramy dobrze. Gdybyśmy kilka z tych remisowych spotkań wygrali, nasze miejsce w tabeli byłoby z pewnością lepsze niż 11." – dodał golkiper.

Jego zdaniem fakt, że łodzianie zamykają tabelę nie będzie miał wpływu na przebieg meczu.

"Teoretycznie wygląda to tak, że powinniśmy wygrać, ale nie będzie łatwo. Wiem, że ŁKS potrafi stwarzać fajne sytuacje i nie spodziewam się, abym miał mało roboty" – ocenił Plach.

Trener Piasta Aleksandar Vukovic podkreślił, że ŁKS w ostatniej kolejce przegrał z liderującym tabeli Śląskiem Wrocław 1:2 po golu straconym w doliczonym czasie, a w 1/16 finału Pucharu Polski odpadł z aktualnym mistrzem kraju Rakowem Częstochowa po dogrywce (0:2).

"Trzeba zagrać bardzo mądrze. To nie jest mecz, który musimy wygrać, tylko taki, w którym musimy zrobić wszystko, by zwyciężyć. To, że ŁKS ma tylko siedem punktów jest niesprawiedliwe" – zaznaczył szkoleniowiec.

Przyznał, że remisy stały się swego rodzaju ciężarem dla jego zawodników.

"Straciliśmy odrobinę tego, co mieliśmy wcześniej. Skupiamy się na tym, by starać się grać dobrą piłkę, jaką umiemy i walczyć o jak najlepszy wynik. Czasem to jest remis. Jako +fachowiec+ od remisów w ostatnim czasie, nie wiem, jak się gra o taki wynik. Nie wiem, która drużyna zakłada taki rezultat na początku spotkania" – nadmienił.

Piast który w tym sezonie jeszcze nie wygrał na wyjeździe, musi sobie radzić bez kontuzjowanych ofensywnych graczy Kamila Wilczka (napastnik) i Serhija Krykuna (skrzydłowy).

"Szukamy rozwiązań, nie narzekamy. Kamil jest kontuzjowany niemal przez całą rundę. Po reprezentacyjnej przerwie ma szansę wrócić do gry. Plan zakłada, aby w przyszłym tygodniu wznowił treningi z drużyną. Krykuna czeka zabieg po złamaniu kości twarzoczaszki i rehabilitacja. Będzie dobrze, jeśli pojawi się na pierwszym treningu w nowym roku" – przekazał Vukovic.

Relacja i wynik na żywo meczu ŁKS Łódź - Piast Gliwice od godz. 15:00 na Polsatsport.pl.

PI, PAP