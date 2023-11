Przed tygodniem Jagiellonia wygrała 4:0 u siebie ze Stalą Mielec, a w środku tygodnia wywalczyła awans do 1/8 finału Pucharu Polski, po zwycięstwie w Rzeszowie z tamtejszą Resovią 3:1. Po tym meczu białostoczanie nie wracali już do domu. By zminimalizować zmęczenie podróżami, do sobotniego meczu z Koroną przygotowują się już niedaleko Kielc.

"To trudny teren i każdemu trudno tutaj o punkty" - uważa trener Siemieniec. "Korona Kielce, uwzględniając jej mentalność jako drużyny, a także mentalność jej trenera Kamila Kuzery na pewno nie będzie chciała postawić się w roli ofiary i nie skupi się wyłącznie na bronieniu i reagowaniu na to, co zrobimy" - mówił w piątek klubowym mediom.

Pytany o przeciwnika w sobotnim meczu dodał, że Korona to zespół, który - zwłaszcza na swoim boisku - stara się przejmować inicjatywę poprzez posiadanie piłki. "Myślę, że temperatura tego spotkania będzie wysoka, ale po to gra się w piłkę, aby rozgrywać takie właśnie spotkania. Na pewno w Kielcach chcemy wygrać" - zapewnił Siemieniec.

Jagiellonia jest obecnie wiceliderem i ma na koncie 29 punktów po czternastu kolejkach piłkarskiej ekstraklasy. Korona zajmuje 12. miejsce i ma 15 punktów, ale też jeden mecz zaległy.

Siemieniec podkreślił, że jego piłkarze czują się mocni mentalnie. "Nasze wyniki z tej rundy zwiększają naszą pewność siebie. Zespół wierzy w kierunek, który wspólnie obraliśmy, w sens pracy, którą wykonujemy, co jest dla mnie bardzo ważnym sygnałem" - dodał szkoleniowiec.

Pierwszy bramkarz Jagiellonii Zlatan Alomerovic zastrzegł, że on i jego koledzy nie stawiają się jednak w roli faworyta w tym meczu. "Oczywiście patrząc w tabelę może trochę tak, ale ekstraklasa udowadnia, że tak wielu faworytów nie ma. Chcemy z kolejnym przeciwnikiem wygrać, jak w środę z Resovią, tak w sobotę w Kielcach" - podkreślił zawodnik, który w pucharowym meczu z pierwszoligowcem siedział na ławce rezerwowych.

Relacja i wynik na żywo Korona Kielce - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o 20:00.

mtu, PAP