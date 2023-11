Zespoły, które zmierzą się w Lubinie w ramach 15. kolejki piłkarskiej ekstraklasy w swoich ostatnich ligowych meczach poniosły bolesne porażki. Zajmujący z 15 punktami miejsce tuż nad strefą spadkową Widzew przegrał przed własną publicznością z Wartą Poznań 0:1, choć stworzył od rywala znacznie więcej sytuacji bramkowych. Bardziej dotkliwa była jednak przegrana Zagłębia, które uległo w Częstochowie Rakowowi 0:5 i była to czwarta z rzędu ligowa porażka drużyny prowadzonej przez trenera Waldemara Fornalika.

Szkoleniowiec łodzian nie chciał jednak oceniać formy lubinian oraz tego, czy wysoka porażka ułatwi, bądź utrudni w sobotę zadanie jego piłkarzom.

"Sam zastanawiam się, w jakie nuty uderzy trener Fornalik. Ostatnia, wysoka porażka Zagłębia z Rakowem może spowodować ogromną motywację i chęć odgryzienia się na kolejnym rywalu. To jest niemal oczywiste, ale taka sytuacja może spowodować też, że noga komuś bardziej zadrży. My skupiamy się jednak wyłącznie na sobie. Nie będziemy zmieniać elementów, które chcemy wykorzystać tylko dlatego, że jakaś drużyna radzi sobie słabiej lub lepiej" – podkreślił Myśliwiec na piątkowej konferencji prasowej.

Dodał, że mimo ostatnich wyników zespołu z Lubina, należy zwrócić uwagę na silną kadrę Zagłębia. "To nie są anonimowi piłkarze, a rozwój wielu z nich miałem okazję obserwować w minionych latach. W ofensywie nie zawsze Zagłębie podejmuje ryzyko, ale po tym zespole widać chęć do rozgrywania piłki od tyłu, do czego przyczynia się ustawienie z dwoma +szóstkami+. To będzie dla nas wyzwanie, jak temu przeciwdziałać" – tłumaczył.

Optymizmu 37-letniemu szkoleniowcowi dodaje fakt, że karę za kartki odcierpieli już dwaj środkowi pomocnicy Widzewa – Czech Marek Hanousek i Albańczyk Juljan Shehu. Do pełni zdrowia wracają też młodzieżowiec Dawid Tkacz i hiszpański obrońca Juan Ibiza, na którego przed kontuzją stawiał trener Myśliwiec. Nadal jednak niezdolni do gry są Bartłomieja Pawłowski oraz Niemiec Sebastian Kerk.

Do tego łodzianie dobrze zaprezentowali się w środowym meczu 1/16 finału Pucharu Polski z drugoligową Wisłą Puławy. Widzew wygrał 4:1, a skuteczność odzyskał m.in. zdobywca dwóch goli Hiszpan Jordi Sanchez.

"Jestem zadowolony z awansu, ale również z tego, że daliśmy szansę tym, którzy wcześniej jej nie mieli. Nie chcę mówić, że każdy jest w optymalnej formie, jednak cieszę się z tego, że zawodnicy mogli poczuć rywalizację o coś, a nie tylko w treningu" – zaznaczył Myśliwiec.

mtu, PAP