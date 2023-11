PlusLiga: Gdzie obejrzeć mecz Asseco Resovia Rzeszów - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle?

Asseco Resovia Rzeszów i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zmierzą się w sobotnim hicie siatkarskiej PlusLigi. Transmisja meczu w Polsacie Sport oraz online w Polsat Box Go.

Ekipa gości w ostatnich tygodniach zmaga się z ogromnymi problemami z urazami. Kilka dni temu do długiej listy kontuzjowanych graczy dołączyli dwaj rozgrywający Marcin Janusz i Przemysław Stępień. ZAKSA awaryjnie zakontraktowała więc Radosława Gila, który debiut w rozgrywkach ekstraklasy zanotował w sezonie 2014/2015, broniąc barw Jastrzębskiego Węgla.

ZOBACZ TAKŻE: Finały siatkarskiego turnieju znów w Polsce? "Istnieje duże prawdopodobieństwo"

- Musimy radzić sobie w trudnych sytuacjach - powiedział prezes klubu Piotr Szpaczek. Dodał, że mimo fatalnej sytuacji kadrowej siatkarze z Kędzierzyna-Koźla, nie starali się o przełożenie sobotniego meczu z Asseco Resovią Rzeszów.

- Postępujemy zgodnie z regulaminem rozgrywek. Musimy sobie dawać radę w trudnych sytuacjach. Jedziemy do Rzeszowa po to, aby wygrać. Nic więcej nie mam do dodania - przyznał.

W dotychczasowych czterech kolejkach siatkarze z Rzeszowa zgromadzili na swoim koncie pięć punktów. ZAKSA natomiast zdobyła o trzy oczka więcej. W poniedziałek goście przegrali z beniaminkiem Exact Systems Hemarpolem Częstochowa 1:3. Kto będzie górą w bezpośrednim starciu tych klubów?

Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle od godziny 14.45 w Polsacie Sport oraz online w Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport, PAP