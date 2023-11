Sinner jest triumfatorem turnieju we Wiedniu. W finale po emocjonującym boju pokonał Daniła Miedwiediewa 2:1 (7:6, 4:6, 6:3). Dobrze radził sobie też w Paryżu, ale ostatecznie wycofał się z turnieju. Powodem miał być zbyt krótki czas na regenerację.

Grek miał problemy z ręką podczas treningu z Alexandrem Zverevem, ale na szczęście nie okazały się na tyle poważne, by wykluczyć go z turnieju. W ostatnim sprawdzianie przed ATP Finals, czyli w Paryżu, doszedł do półfinału, w którym uległ Grigorowi Dimitrowowi.

Relacja i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Stefanos Tsitsipas na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.

Karolina Potrykus