Zła seria przerwana! GKS Tychy bez punktów w Katowicach

Gospodarze już od początku stawiali warunki na boisku. To oni częściej przebywali przy piłce, a także byli w stanie stworzyć więcej ofensywnych akcji.

Ekipa z Katowic bardzo dobrą sytuację na otwarcie wyniku spotkania miała na chwilę przed przerwą. Po zamieszaniu w polu karnym gości piłka trafiła do Mateusza Maka. Doświadczony piłkarz od razu zdecydował się na strzał, ale futbolówka trafiła w poprzeczkę, po czym opuściła pole gry.

Na pierwszą bramkę kibice zgromadzeni na trybunach stadionu w Katowicach musieli czekać aż do 74. minuty. Po dośrodkowaniu w pole karne ekipy z Tych z rzutu rożnego piłka odbiła się od Sebastiana Bergiera, a następnie wpadła do bramki podopiecznych Dariusza Banasika. Do ostatniego gwizdka wynik meczu się nie zmienił.

Tym samym GKS Katowice przerwał złą passe. Warto bowiem przypomnieć, że katowicka ekipa nie wygrała żadnego ze swoich ośmiu ligowych starć.

Po tym spotkaniu klub z siedzibą w Katowicach plasuje się na 11. miejscu w tabeli Fortuna 1 Ligi z 20 punktami na koncie. Natomiast GKS Tychy zajmuje piątą pozycję z 25 "oczkami".

GKS Katowice - GKS Tychy 1:0 (0:0)

Bramka: Sebastian Bergier 74

GKS Katowice: Dawid Kudła - Aleksandar Komor, Arkadiusz Jędrych, Bartosz Jaroszek - Dawid Brzozowski (Marcin Wasielewski 61), Antoni Kozubal, Oskar Repka, Grzegorz Rogala - Adrian Błąd (Shun Shibata 70), Mateusz Mak (Jakub Arak 90+2) - Sebastian Bergier

GKS Tychy: Maciej Kikolski - Dominik Połap, Jakub Tecław, Marko Dijakovic (Mateusz Radecki 65), Marcel Błachewicz - Wiktor Zytek, Jakub Bieroński (Patryk Mikita 82) - Norbert Wojtuszek, Marcin Szpakowski (Przemysław Mystkowski 82), Wiktor Niewiarowski (Krzysztof Machowski 74)- Daniel Rumin