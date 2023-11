GKS Katowice czeka na ligową wygraną od 26 sierpnia, kiedy to pokonał Resovię 3:0. Od tamtego czasu katowiczanie zanotowali 4 porażki i 4 remisy w Fortuna 1 Lidze. Do tego trzeba dodać klęskę 0:4 w Fortuna Pucharze Polski z Górnikiem Zabrze. Trzeba jeszcze dodać, że po 6. kolejce i wspomnianej wygranej z Resovią GieKSa zajmowała 2. miejsce w tabeli. Teraz jest 12.

Od początku sezonu czołowej szóstki nie opuścił natomiast GKS Tychy, który wydaje się bardzo poważnym kandydatem do walki o awans. Nieco słabszy okres przyszedł na początku listopada, kiedy to tyszanie odpadli z Pucharu Polski w rywalizacji z Legią Warszawa i ulegli u siebie Lechii Gdańsk w lidze. W niedzielę to jednak podopieczni Dariusza Banasika będą faworytami spotkania.

Relacja i wynik na żywo z meczu GKS Katowice - GKS Tychy od godziny 12.40 na Polsatsport.pl.

IM, Polsat Sport