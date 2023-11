Fortuna 1 Liga: Podbeskidzie Bielsko-Biała - Miedź Legnica. Relacja i wynik na żywo

Przed nami kolejne wielkie emocje w Fortuna 1 Lidze! Tym razem na boisko w Bielsku-Białej wyjdą zawodnicy miejscowego Podbeskidzia oraz Miedzi Legnica. Każdy z zespołów ma swój cel w tym sezonie, do którego może je przybliżyć zwycięstwo w niedzielnym starciu.

Miedź chce szybko powrócić do PKO BP Ekstraklasy, choć potencjalnych konkurentów jest wielu. W tabeli przewodzi jak na razie Odra Opole, ale jeszcze przed rozegraną kolejką w wykonaniu Miedzi legniczanie tracą do niej zaledwie cztery punkty. Zwycięstwo z drużyną ze strefy spadkowej wydaje się zatem obowiązkiem, choć łatwo nie będzie.



W przypadku Podbeskidzia również możemy mówić o pewnego rodzaju obowiązku, bowiem nie tak prawie półmetek sezonu wyobrażali sobie bielszczanie. Tylko 12 punktów po czternastu kolejkach i zaledwie dwa zwycięstwa (wraz z Zagłębiem Sosnowiec najmniej w lidze) to bilans co najmniej rozczarowujący. Warto zatem go poprawić, a zwłaszcza w meczu z tak mocnym rywalem.



Relacja i wynik na żywo meczu Podbeskidzie Bielsko-Biała - Miedź Legnica od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport