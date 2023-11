Niedzielne mecz Legia - Lech to niewątpliwie hit 15. kolejki ekstraklasy. "Takie mecze zawodnicy chcą grać co tydzień" – przyznał trener poznańskich piłkarzy John van den Brom, który porównał ten pojedynek do starcia Ajaksu Amsterdam z Feyenoordem Rotterdam. Relacja i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Lech Poznań na Polsatsport.pl.

Spotkania Legii z Lechem czy to w Warszawie, czy w Poznaniu rozpalają dodatkowe emocje. O specyfice tych pojedynków przekonał się już van den Brom, który drugi sezon prowadzi poznański zespół.

"Spodziewam się bardzo interesującego meczu, ale też bardzo trudnego. Pamiętam nasze spotkanie sprzed roku. To jest też wydarzenie, na które czekają piłkarze i kibice. Wiemy, że stadion jest wyprzedany, a spora grupa naszych fanów wybiera się do Warszawy. Zawodnicy chcą takie mecze rozgrywać co tydzień" – mówił na konferencji prasowej holenderski szkoleniowiec, które na temat zbliżającego się klasyka polskiej ekstraklasy opowiadał holenderskim mediom.

ZOBACZ TAKŻE: Milik za burtą reprezentacji Polski! Zbigniew Boniek komentuje: Jest strasznie niepocieszony

"Zadzwonił do mnie dziennikarz z Holandii z zapytaniem o ten mecz. I porównałem go do pojedynku Ajaksu z Feyenoordem" – przyznał.

Trener "Kolejorza" z dużym optymizmem podchodzi do starcia z wicemistrzem Polski. Humor poprawia mu coraz szersza kadra do dyspozycji.

"Mogę powiedzieć, że jesteśmy niemal w komplecie. Filip Dagerstal jest jeszcze poza składem, Dino Hotic trenujemy z nami od tygodnia, ale musimy pamiętać, że miał długą przerwę i chcemy go sprawdzić w przyszłym tygodniu w sparingu z Wartą" - wyjaśnił.

Van den Brom nie ukrywa, że najbliższego rywala zna doskonale.

"Oglądaliśmy wiele meczów Legii, łącznie z tym wczorajszym w Lidze Konferencji. Myślę, że w niedziele spotkają się dwa zespoły preferujące grę ofensywną, oba dążą do strzelania bramek, ale robią to w inny sposób. To są też dwie drużyny o trochę innym profilu" – wyjaśnił.

"Legia stosuje częste rotacje w składzie, natomiast my zawsze spoglądamy na siebie. Jesteśmy przede wszystkim bardzo dobrze przygotowani fizycznie. Chcemy wygrać to spotkania na naszych zasadach. Gra ofensywna jest w DNA klubu, dlatego nie zakładam, że to Legia będzie częściej w posiadaniu piłki. Dla mnie ten aspekt jest niezwykle ważny, bo posiadając piłkę, możemy kreować sytuacje" – dodał.

Jego zdaniem potknięcia Legii w lidze nie wynikały z jakiegoś kryzysu, lecz bardziej z intensywności kalendarza. Van den Brom doskonale pamięta, jak jego zespół musiał radzić sobie z meczami co trzy dni i w lidze też jego podopieczni spisywali się ze zmiennym szczęściem.

"Duża częstotliwość spotkań plus też zmęczenie podróżami. Gdy grasz w Europie i w ekstraklasie, to wówczas tracenie punktów nie jest czymś niezwykłym. Oczywiście, nikt tego nie chce, ale tak się często zdarza. Legia wygrała ostatnie trzy mecze (dwa w Lidze Konferencji i jedno w ekstraklasie – PAP) w pełni zasłużenie. Te zwycięstwa były wynikiem nie jakiegoś szczęścia, ale po prostu wynikały z dużej jakości drużyny" – zaznaczył Holender.

Nie liczy on też na jakikolwiek zmęczenie legionistów po czwartkowym pojedynku ze Zrinjskim Mostarem.

"Nie sądzę, że dla nas może być jakiś handicap. Myślę, że trener Kosta Runjaic przypomni zawodnikom, z kim grają. Poza tym Legia wygrywała ostatni i ma dobrą sytuację w grupie" – stwierdził.

W tabeli ekstraklasy poznaniacy z 28 punktami plasują się na trzecim miejscu. Warszawianie zgromadzili 23 "oczka" i są na szóstej pozycji, mają jeszcze zaległe spotkanie z Cracovią.

Relacja i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.

mtu, PAP