Problemy byłego reprezentanta Polski! Zagra w trzeciej lidze

Świerczok do zespołu Omiya Ardija trafił w lipcu 2023 roku. Mimo to włodarze japońskiego klubu nie mogli zbyt długo nacieszyć się grą Polaka. Napastnik w październiku doznał bowiem bardzo poważnej kontuzji kolana, która wyeliminowała go z rywalizacji w Kraju Kwitnącej Wiśni już do końca sezonu.

ZOBACZ TAKŻE: Zły start polskich piłkarzy! Pierwsza porażka na mistrzostwach świata

Bez pomocy byłego reprezentanta Polski zespół z siedzibą w Omiya-ku nie był w stanie utrzymać się na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Japonii. Klub Omiya Ardija zajął przedostatnie miejsce w tabeli, z 39 punktami na koncie po 42 spotkaniach. Warto przypomnieć, że Świerczok podpisał umowę z japońskim zespołem do końca stycznia 2025 roku. Możliwe jest zatem, że w przyszłym sezonie 30-latek będzie rywalizował na poziomie trzeciej ligi.

Świerczok w swojej karierze zakładał koszulki takich zespołów jak Piast Gliwice, Zagłębie Lubin czy Ludogorec Razgrad. Występował również w piłkarskiej reprezentacji Polski. W ekipie Biało-Czerwonych zadebiutował w listopadzie 2017 roku w zremisowanym meczu towarzyskim z Urugwajem. W sumie wystąpił w sześciu spotkaniach drużyny narodowej, w których zdobył jedną bramkę.

AA, Polsat Sport