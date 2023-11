ZAKSA i Jastrzębski Węgiel poznali rywali! Z kim zagrają w Lidze Mistrzów?

W obecnym sezonie w Lidze Mistrzów siatkarzy zagrają trzy drużyny z PlusLigi. Mistrz Polski –Jastrzębski Węgiel, triumfator trzech ostatnich edycji CEV Champions League – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, a także trzecią drużyna PlusLigi – Asseco Resovia.

Z tego grona jedynie drużyna z Rzeszowa podczas lipcowego losowania poznała komplet rywali w grupie B. Zagra w niej z włoskim Trentino Itas, Tours VB z Francji oraz ACH Volley Lublana ze Słowenii.

ZAKSA, która wylosowała w grupie A Knack Roeselare z Belgii i turecki Ziraat Bank Ankara, czekała na trzeciego rywala z kwalifikacji. Został nim Olympiakos Pireus z Grecji, który wygrał turniej kwalifikacyjny rozgrywany w Rumunii. Pokonał kolejno Neftochimic Burgas 3:1, SC Prometey Dnipro 3:1, a na koniec drużynę CS Arcada Galati 3:1, która również uzyskała awans. Triumfatorzy Ligi Mistrzów zagrają więc w grupie z drużyną, która w poprzednim sezonie wygrała Puchar Challenge.

🆕 Hiszpański klub Guaguas Las Palmas jest naszym czwartym rywalem w fazie grupowej Ligi Mistrzów. I to z tym zespołem zmierzymy się na początek zmagań grupowych tych rozgrywek. Mecz w naszej hali odbędzie się 22.11 o godz. 20:30.#PolandTravel pic.twitter.com/xixl3KT6kf — Jastrzębski Węgiel (@KlubJW) November 12, 2023

Jastrzębski Węgiel w grupie D zmierzy się z niemieckim SVG Luneburg oraz z drużyną Jihostroj Czeskie Budziejowice. Teraz do tej grupy dołączył hiszpański zespół Guaguas Las Palmas. Wygrał on kwalifikacje, pokonując 3:0 OK Budva, 3:0 Hypo Tirol Innsbruck oraz 3:1 Partizan Beograd.

Grupy Ligi Mistrzów siatkarzy 2023/2024:

Grupa A

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (Polska)

Knack Roeselare (Belgia)

Ziraat Bank Ankara (Turcja)

Olympiakos Pireus (Grecja)

Grupa B

Trentino Itas (Włochy)

Asseco Resovia (Polska)

Tours VB (Francja)

ACH Volley Lublana (Słowenia)

Grupa C

Berlin Recycling Volleys (Niemcy)

Gas Sales Bluenergy Piacenza (Włochy)

Halkbank Ankara (Turcja)

SL Benfica (Portugalia)

Grupa D

Jastrzębski Węgiel (Polska)

SVG Luneburg (Niemcy)

Jihostroj Czeskie Budziejowice (Czechy)

Guaguas Las Palmas (Hiszpania)

Grupa E

Cucine Lube Civitanova (Włochy)

Greenyard Maaseik (Belgia)

VK Lvi Praga (Czechy)

CS Arcada Galati (Rumunia).

WYNIKI KWALIFIKACJI DO LIGI MISTRZÓW SIATKARZY

RM, Polsat Sport