Zmiany w kadrze! Probierz powołał absolutnego debiutanta

Matty Cash, Patryk Dziczek i Adrian Benedyczak z powodu kontuzji nie wezmą udziału w listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Selekcjoner zdecydował, że dodatkowe powołania otrzymają Tymoteusz Puchacz (1.FC Kaiserslautern), Mateusz Łęgowski (US Salernitana 1919) i Karol Struski (Aris Limassol).

Najbardziej doświadczony w kadrze z dowołanej trójki jest Puchacz, który ma na swoim koncie 12 występów w drużynie narodowej. Łęgowski zadebiutował rok temu w spotkaniu z Holandią (0:2), a dla Struskiego to pierwsze powołanie do dorosłej kadry. Do tej pory grał w zespole do lat 20, notując osiem występów.

[KOMUNIKAT PZPN]



Reprezentacja Polski już w poniedziałek rozpocznie zgrupowanie przed spotkaniem kwalifikacji do mistrzostw Europy 2024 z Czechami (17.11.2023, godz. 20:45), a także meczem towarzyskim z Łotwą (21.11.2023, godz. 20:45). Oba spotkania odbędą się na PGE Narodowym.

BS, Polsat Sport, Łączy nas piłka