Miedwiediew ostatnio rywalizował w Paryżu. Rosjanin prawdopodobnie będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o swoim występie w stolicy Francji. Warto bowiem przypomnieć, że plasujący się na trzecim miejscu w rankingu zawodnik odpadł już w pierwszej rundzie, kiedy lepszy od niego okazał się Grigor Dimitrow.

Rublow również brał udział w rywalizacji na kortach we Francji. 26-latek w przeciwieństwie do swojego najbliższego rywala lepiej zapamięta swój występ nad Sekwaną. Rublow dotarł do półfinału prestiżowego turnieju. Nie miał jednak szans w starciu z pierwszą rakietą świata - Novakiem Djokoviciem.

Warto przypomnieć, że zarówno Miedwiediew, jak i Rublow podczas turnieju ATP Finals występują w Grupie Czerwonej. Znajdują się w niej również Carlos Alcaraz oraz Alexander Zverev.

Relacja i wynik na żywo meczu Daniił Miedwiediew - Andriej Rublow na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

AA, Polsat Sport