Bolesna kontuzja gwiazdy łyżwiarstwa. Najechała na nią koleżanka z kadry

Światowa gwiazda short tracku Suzanne Schulting w mediach społecznościowych udostępniła zdjęcia, na których widać ogromną ranę o długości ok. 20 cm na jej plecach. Zawodniczka kilka dni temu podczas treningu doznała niecodziennej kontuzji. Schulting po upadku została uderzona łyżwą i przewieziona do szpitala. Badanie wykazało, że nie doszło do uszkodzenia mięśni, ale rozcięcie na plecach trzeba było zszyć. 26-letnia Holenderka wróciła już do treningów.

Dyrektor techniczny Królewskiej Holenderskiej Federacji Łyżwiarskiej (KNSB), Remy de Wit, wyjaśnił, że zawodniczka poślizgnęła się na lodzie, po czym przypadkowo zraniła ją łyżwą koleżanka z kadry, Xandry Welzeboer.

"Na szczęście ból jest naprawdę do opanowania. Najlepszą pozycją dla moich pleców jest stan wyprostowania lub leżenie na boku, dzięki czemu mogę dobrze spać. Najważniejsze jest to, że rana nie uległa zakażeniu. Trzymajcie kciuki” – napisała na Instagramie wielokrotna mistrzyni świata i rekordzistka świata na 1000 m.

KNSB wyjaśniła, że Schulting w najbliższym czasie nie przewidywała żadnych startów, ponieważ jest przemęczona po poprzednim sezonie. W nim m.in. wygrała klasyfikację generalną Pucharu Świata na 1000 m oraz zdobyła złoty medal MŚ w Seulu.

mtu, PAP