Contender Fight Night zadebiutuje na sportowych antenach Polsatu.

Już 8 grudnia odbędzie się gala organizacji Contender Fight Night przy współpracy z Tuco Promotion. W Wałbrzychu dojdzie do kilku ciekawie zapowiadających się pojedynków, a w walce wieczoru zobaczymy starcie Dawida Romańskiego (5-1, 3 KO, 2 SUB) z Michałem Oleksym (2-0, 1 SUB).