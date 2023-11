Zawodnicy spod Jasnej Góry po szesnastu spotkaniach mają na koncie 23 punkty i plasują się w środku ligowej stawki. Myliłby się jednak ten, kto twierdziłby, że jest to pozycja bezpieczna. Ścisk w tabeli jest tak duży, że przewaga częstochowian nad strefą spadkową to... zaledwie trzy "oczka". A jeśli dodamy do tego, że Skra przegrała dwa ostatnie mecze, to sytuacja gospodarzy robi się dość trudna.

KKS Kalisz przed dzisiejszym meczem był w nieco lepszej sytuacji, gdyż 28 zdobytych punktów daje mu w tej chwili czwarte miejsce w tabeli, dające prawo gry w barażach o Fortuna 1 Ligę. Zespół z Wielkopolski złapał jednak delikatną zadyszkę i pięciu ostatnich spotkań wygrał zaledwie jedno, zaś przed tygodniem zaledwie zremisował 2:2 z przedostatnią Olimpią Grudziądz. Jeśli KKS marzy o awansie, nie może sobie pozwalać na takie wpadki.

Relacja i wynik na żywo z meczu Skra Częstochowa - KKS Kalisz na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 18.15.

RI, Polsat Sport