Legendarny piłkarz został trenerem. Poprowadzi włoski klub

Były hiszpański piłkarz Cesc Fabregas, mistrz świata i dwukrotny mistrz Europy, został trenerem występującego na zapleczu włoskiej ekstraklasy zespołu Como. Będzie to jego debiut w roli samodzielnego szkoleniowca jakiejkolwiek seniorskiej drużyny zawodowej.

36-letni Fabregas, który piłkarską karierę zakończył po sezonie 2022/23 spędzonym właśnie w Como, przejmie drużynę na razie tylko tymczasowo, po zwolnieniu Moreno Longo. Dotychczas Hiszpan opiekował się zespołem młodzieżowym w tym klubie.

- Ścieżki Como 1907 i Moreno Longo się rozeszły. Poszukiwanie nowego trenera rozpoczyna się natychmiast. Cesc Fabregas i jego sztab tymczasowo przejmą obowiązki - napisano w klubowym komunikacie.

Pierwszy trening Fabregas, który jest udziałowcem Como, poprowadzi w środę. W oficjalnym meczu zadebiutuje 25 listopada, po przerwie na mecze międzynarodowe. Wówczas jego podopieczni zmierzą się przed własną publicznością z ostatnim w tabeli FeralpiSalo.

Fabregas wywalczył tytuł mistrza świata w 2010 roku, a w 2008 i 2012 zdobył złoty medal mistrzostw Europy. Ma za sobą także bogatą karierę klubową: w Arsenalu Londyn, Barcelonie, Chelsea Londyn, AS Monaco i Como. W dorobku ma triumfy m.in. w hiszpańskiej i angielskiej ekstraklasie, Pucharze Hiszpanii i Pucharze Anglii, Pucharze Ligi w Anglii czy klubowych mistrzostwach świata.

Longo dołączył do Como we wrześniu 2022 roku i pomógł drużynie uniknąć spadku. Zwolnienie Włocha przyszło dość nieoczekiwanie, bo zespół zajmuje szóste miejsce w tabeli Serie B z dorobkiem 21 punktów, do tego ma rozegrany o jeden mecz mniej od wszystkich ekip sklasyfikowanych przed nim. Liderem jest Parma, która zgromadziła 29 punktów w 13 kolejkach.

KP, PAP