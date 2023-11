Ma 40 lat i nadal zachwyca na boisku. Wyczyn byłego siatkarza reprezentacji

Bułgar występuje obecnie w lidze greckiej. W trzeciej kolejce jego AO Milon Neas Smyrnis wygrał z PAOK-iem Ateny. 40-latek był jedną z głównych postaci w tym meczu. Zdobył 19 punktów - 16 atakiem i trzy blokiem. Jego skuteczność wyniosła ok. 50%.

Dawny reprezentant Bułgarii podkreślił, że jego ambicje wykraczają poza grę w Grecji.

- Ten sukces dedykuję naszemu trenerowi Sakisowi Psarasowi. Wiem, jak bardzo tego chciał, wiem, ile pracy włożył, wiem, jak bardzo kocha siatkówkę, tak jak ja, i zasługuje na to. Gdzie idziemy? Codziennie przychodzę na siłownię i dziękuję Bogu, że robimy to, czego chcemy i kochamy. Chcę, żebyśmy poszli do przodu w Grecji i Europie, ale krok po kroku – powiedział Bojan Jordanow.

Jordanow jest brązowym medalistą mistrzostw świata z 2006 roku. Taki sam krążek zdobył też rok później w Pucharze Świata. Na swoim koncie ma także tytuły mistrza Bułgarii i Grecji.

Karolina Potrykus, Polsat Sport