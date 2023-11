Niemcy kontra Polska w walce o organizację igrzysk olimpijskich?

Wegner stwierdził, że miasto jest gotowe i że będzie to "wyjątkowa okazja" do zaprezentowania światu nowego wizerunku kraju. To poparcie wyraził podczas Forum Sportów Wodnych (DOSB) w Berlinie.

"Zdecydowanie popieramy ten pomysł i uważamy, że plan narodowej kandydatury jest genialny" - powiedział burmistrz.

Pomysł zyskał duże poparcie środowisk sportowych. "Igrzyska olimpijskie to coś więcej niż zawody. Chodzi o przekazywanie wartości olimpijskich, które inspirują i kształtują całe pokolenia" - zauważył mistrz olimpijski w kajakarstwie Ronald Rauhe.

Na razie nie wiadomo, kiedy gospodarz igrzysk 2036 roku będzie wybrany. W 2021 - przy okazji przełożonych o rok igrzysk w Tokio - MKOl ogłosił od razu organizatorów zarówno zawodów w 2028 roku, jak i kolejnych w 2032.

Berlińczycy są podekscytowani perspektywą organizacji swoich drugich igrzysk, dokładnie sto lat po tych z 1936 roku.

Prezydent MKOl Thomas Bach na początku października potwierdził „dwucyfrową liczbę” krajów zainteresowanych igrzyskami olimpijskimi i paraolimpijskimi w 2036 roku, określając ją jako „sytuację, jakiej nigdy nie mieliśmy”.

Wśród zainteresowanych krajów są m.in. Polska, Turcja, Indie, Kanada, Węgry, Włochy Meksyk, Chiny, Korea Płd. i Indonezja.

