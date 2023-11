20-letni Duńczyk bardzo ostro postawił się liderowi światowego rankingu. Panowie rywalizowali ze sobą przez prawie trzy godziny. W trzecim secie rywal odrobił stratę przełamania i wtedy Novak Djoković nie wytrzymał. Dając upust swoim emocjom, roztrzaskał dwie rakiety tenisowe.

Finalnie Serbowi udało uspokoić się na tyle, by móc kontynuować spotkanie, które zresztą wygrał. To jednak nie pierwszy raz, gdy Djokoviciowi przydarzają się takie sytuacje. Już nieraz zniszczył sprzęt, którym grał, często także pokrzykuje coś w stronę zazwyczaj krytykujących go trybun.

W 2020 roku popularny "Nole" został zdyskwalifikowany podczas US Open, ponieważ w meczu czwartej rundy turnieju w złości uderzył piłkę za siebie i niefortunnie trafił nią sędzię liniową w krtań. Na szczęście kobiecie nic się nie stało.

Karolina Potrykus, Polsat Sport