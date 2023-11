W bieżącym sezonie los nie oszczędza "Jurajskich Rycerzy". Z mniejszymi lub większymi problemami zmagali się między innymi Bartosz Kwolek, Trevor Clevenot czy Tomasz Kalembka, zaś Mateusz Bieniek dopiero niedawno wrócił do gry po kontuzji stopy i - jak sam przyznał przed kamerami Polsatu Sport - musi upłynąć jeszcze trochę czasu, by odzyskał formę sprzed urazu. A jeśli dodamy do tego, że zawiercianie grają na dwóch frontach, bo przecież poza PlusLigą rywalizują jeszcze w Pucharze CEV, to ich sytuacja jest nie do pozazdroszczenia.

Mimo to podopieczni trenera Michała Winiarskiego będą murowanym faworytem poniedziałkowego spotkania. Enea Czarni Radom to póki co czerwona latarnia rozgrywek. Zespół z Mazowsza w czterech rozegranych dotychczas meczach urwał rywalom tylko jednego seta i z kompletem porażek zamyka - z zerowym dorobkiem punktowym - tabelę PlusLigi. Za Aluronem CMC Wartą Zawiercie przemawia również historia bezpośredniej rywalizacji obu drużyn. Z dziesięciu ostatnich meczów radomianie wygrali tylko trzy i zwycięstwo w dzisiejszym starciu byłoby nie lada sensacją.

Relacja i wynik na żywo z meczu Enea Czarni Radom - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 17.30.

RI, Polsat Sport