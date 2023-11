W poniedziałkowym spotkaniu 5. kolejki siatkarskiej PlusLigi czerwona latarnia rozgrywek, ekipa Enei Czarnych Radom, podejmie czwarty zespół ubiegłego sezonu, Aluron CMC Wartę Zawiercie. Transmisja meczu Enea Czarni Radom - Aluron CMC Warta Zawiercie w Polsacie Sport i Polsat Box Go.

Gospodarze dzisiejszego starcia nie mogą - delikatnie mówiąc - zaliczyć początku sezonu do udanych. Zespół z południa Mazowsza w czterech spotkaniach urwał rywalom raptem jednego seta i z kompletem porażek zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli.

O pierwsze punkty nie będzie jednak podopiecznym trenera Pawła Woickiego łatwo. "Jurajscy Rycerze", choć rywalizują na dwóch frontach i nie oszczędzają ich problemy zdrowotne, po czterech meczach mają na koncie sześć "oczek", a do dzisiejszego spotkania podejdą po dwóch ligowych zwycięstwach z rzędu. Światełkiem w tunelu dla zawiercian był powrót do gry Mateusza Bieńka, który długo zmagał się z kontuzją stopy, ale - jak sam zapewnił - ból już minął i teraz może spokojnie odbudowywać formę. Takie mecze jak ten z czerwoną latarnią rozgrywek z pewnością mogą mu to ułatwić.

Transmisja meczu Enea Czarni Radom - Aluron CMC Warta Zawiercie w Polsacie Sport i Polsat Box Go. Początek o godzinie 17.30.

