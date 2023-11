Polski siatkarz zagra w ekipie mistrza kraju! To już jego dwunasty klub

29-letni rozgrywający podpisał z mistrzami Zjednoczonych Emiratów Arabskich roczny kontrakt. Siatkarz nie ukrywa, że łączy grę ze zwiedzaniem i poznawaniem nowych kultur, ale jeszcze kiedyś chciałby wrócić nad Wisłę.

– Wiadomo, że moim marzeniem jest wrócić do PlusLigi, ale zobaczymy, czy będzie mi to dane. Ja nie rezygnuję, cały czas się rozwijam i gram, a na tym najbardziej mi zależało. Zobaczymy, co życie przyniesie. Na ten moment nie narzekam, jest bardzo fajnie, przyjemnie. Zwiedzam, poznaję nowych ludzi, nowe spojrzenie, które jest zupełnie inne. Muszę się do tego dopasować, a to otwiera mi oczy na świat – powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

Emiraty to już dwunasty przystanek na siatkarskiej trasie Wolańskiego. Karierę zaczynał w SMS-ie Spała i Norwidzie Częstochowa, a następnie w Kielcach i Bydgoszczy. Na wyjazd za granicę zdecydował się w 2016 roku. Pierwszym przystankiem był belgijski Noliko Maaseik. Po roku jednak wrócił, by reprezentować barwy Stali Nysa, a później Jastrzębskiego Węgla.

Chęć zmian i poznawania świata zaprowadziła go do Szwajcarii, a dokładniej TV Schönenwerd. Po sezonie jednak przeniósł się do estońskiego Saaremaa VK, ale nie pograł tam długo. Na początku 2021 roku zasilił szeregi Indykpolu AZS-u Olsztyn. Po tej równie krótkiej przygodzie przeniósł się do Kataru. W Al Wakrah SC osiadł na dłużej (w porównaniu do poprzednich drużyn), bo aż na dwa lata.

ZEA to bardzo egzotyczny kierunek, ale Wolański nie jest pierwszym Polakiem, który go obrał. W 2021 roku w Dubaju grał inny znany siatkarz - atakujący Zbigniew Bartman.

Karolina Potrykus, Polsat Sport