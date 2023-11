Poznaliśmy kadrę polskich siatkarek! "Naszym celem jest awans"

W dniach 20–26 listopada w łotewskim Dyneburgu zostaną rozegrane mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA). Turniej będzie jednocześnie eliminacjami do przyszłorocznego kontynentalnego czempionatu U18. Kadra dziewcząt z rocznika 2007 przygotowuje się do tej imprezy w Giżycku.

W mistrzostwach EEVZA Polska zagra z Ukrainą, Estonią, Litwą, Azerbejdżanem, Gruzją i Łotwą. 23 listopada będzie dla polskich siatkarek dniem odpoczynku. Pierwszym przeciwnikiem podopiecznych trenera Marcina Orlika będzie reprezentacja Ukrainy.





– Bardzo prawdopodobne, że będzie to gra o pierwsze miejsce i awans do mistrzostw Europy. Oczywiście z szacunkiem podejdziemy do każdego rywala. Zawodniczki wyjdą na boisko w każdym spotkaniu maksymalnie skoncentrowane. Naszym celem jest zdobycie awansu do mistrzostw Europy – powiedział trener kadry Polski, Marcin Orlik.

Zgrupowanie w Giżycku rozpoczęło się 5 listopada. W 14-osobowej kadrze jest dziewięć zawodniczek ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku. W trakcie zgrupowania z zawodniczkami i sztabem szkoleniowym współpracowała psycholog Michalina Błaszczyk.

Reprezentacja Polski na mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA):

rozgrywające: Nadia Siuda, Wiktoria Szewczyk

przyjmujące: Maria Minkiewicz, Natasza Ornoch, Daria Wieczorek, Liliana Wójcik

atakujące: Dominika Mrożek, Gabriela Robińska

środkowe: Anna Dorywalska, Weronika Janusz, Maria Kaczmarzyk, Maja Koput

libero: Nicole Gucwa, Aleksandra Wika.

Sztab szkoleniowo-medyczny:



Marcin Orlik – trener

Sebastian Tchórz – asystent trenera

Rafał Gąsior – asystent trenera

Michał Dudek – asystent trenera

Andrzej Peć – asystent trenera

Olga Chmielewska – fizjoterapeutka

Przemysław Szuta – trener przygotowania motorycznego.

RM, Polsat Sport, pzps.pl