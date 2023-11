Reprezentacja Polski rozpoczęła drugie zgrupowanie pod wodzą trenera Michała Probierza, podczas którego zmierzy się z Czechami i Łotwą. Zanim jednak do tego dojdzie, przedstawiciele Biało-Czerwonych spotkają się z dziennikarzami na konferencji prasowej. We wtorek w ogniu pytań staną Michał Probierz i Jan Bednarek. Transmisja konferencji prasowej reprezentacji Polski w Polsacie Sport Extra i na Polsatsport.pl.

Przed Polakami ostatni mecz eliminacji mistrzostw Europy. W piątek zmierzą się z Czechami na PGE Narodowym. Potem towarzysko zagrają z reprezentacją Łotwy.

Sytuacja Polaków w walce o awans na Euro 2024 jest, delikatnie mówiąc, trudna. Podopieczni Michała Probierza zajmują trzecie miejsce w tabeli grupy E. Do reprezentacji Albanii, która jest liderem grupy, Polacy tracą trzy punkty, a do czeskiego zespołu brakuje im jednego "oczka". Nasi sąsiedzi mają jednak do rozegrania jeszcze dwa mecze.

Piłkarze w poniedziałek zameldowali się w Warszawie, gdzie rozpoczęło się zgrupowanie. Na pierwszym spotkaniu z przedstawicielami mediów pojawili się trener Probierz i kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski, powracający do kadry po krótkiej przerwie.

- Wiemy, że mecz z Czechami jest bardzo ważny. Zwycięstwo pozwoli nam zbudować coś na przyszłość. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, jak matematycznie wyglądają nasze szanse w grupie. Ale podchodzimy do najbliższego meczu jak do spotkania, które przede wszystkim chcemy wygrać i zrobimy wszystko, żeby tak się stało. A co nam to da, okaże się później. Na pewno tą wygraną chcemy wrócić na właściwą ścieżkę i poprawić nasze morale - mówił Lewandowski.

We wtorek na pytania dziennikarzy pierwotnie miał odpowiedzieć bramkarz Biało-Czerwonych Marcin Bułka. Ostatecznie jednak na konferencji pojawią się selekcjoner Michał Probierz i obrońca Jan Bednarek.

CM, Polsat Sport