FC Porto w trwającej edycji Champions League zgromadziło jak na razie na swoim koncie sześć punktów. Na taki rezultat złożyły się kolejno wygrana 3:1 z Szachtarem Donieck, porażka 0:1 z Barceloną oraz triumf w Antwerpii aż 4:1. Teraz portugalski zespół ponownie zmierzy się z mistrzem Belgii, tym razem na Estadio do Dragao.

Dla podopiecznych Marka van Bommela rywalizacja z najlepszymi drużynami w Europie to póki co mocne zderzenie ze ścianą. Zero zdobytych punktów i bilans bramkowy 3:12 wygląda bardzo źle, ale należy pamiętać, że sam udział w elitarnych rozgrywkach to powód dla dumy dla ekipy z Flandrii.

Relacja i wynik na żywo meczu FC Porto - Royal Antwerp FC na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21.00.