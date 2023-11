Liga Mistrzyń siatkarek: Wyniki i skróty meczów 2. kolejki

W grupie C siatkarki Grot Budowlanych Łódź po porażce przed tygodniem u siebie z SC Poczdam (0:3), chcąc zachować szanse na awans do rundy pucharowej, musiały wygrać z mistrzem Słowenii. Zadanie to wykonały dzięki m.in. skutecznej grze Amerykanki Mackenzie May, która zdobyła 16 punktów; 10 dorzuciła Kanadyjka Andrea Mitrovic.

Prowadzony przez selekcjonera reprezentacji Polski Stefano Lavarniego Fenerbahce, w składzie z Magdaleną Stysiak, bez większych kłopotów pokonał SC Poczdam 3:0. Polka z 18 punktami na koncie była wiodącą postacią drużyny, a najskuteczniejszą zawodniczką była przyjmująca Arina Fiedorcewa, która wywalczyła 23 oczka. Mistrzynie Turcji będą rywalkami Budowlanych w następnej serii spotkań. Mecz rozegrany zostanie 28 listopada w Łodzi.

ŁKS Commercecon Łódź pewnie pokonał w meczu grupy E mistrza Ukrainy 3:0. Prometej Dnipro ze względu na wojnę mecze domowe rozgrywa w rumuńskim Mioveni. W innym spotkaniu tej grupy SC Volei Alba Blaj przegrał u siebie z francuskim Volero Le Cannet 2:3. Mistrzynie Francji z kompletem dwóch zwycięstw prowadzą w tabeli.

W grupie D włoski zespół A. Carraro Imoco Conegliano z Joanną Wołosz w składzie pokonał w Stuttgarcie z Allianz MTV 3:1. Rozgrywająca reprezentacji Polski rozegrała cały mecz i zdobyła trzy punkty.

Wyniki meczów 2. kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek:

grupa A

2023-11-14: Volley Mulhouse Alsace – Allianz Vero Volley Milano 0:3 (11:25, 12:25, 22:25)

2023-11-15: Jedinstvo Stara Pazova – VakıfBank SK 0:3 (15:25, 17:25, 14:25)

grupa B

2023-11-15: Vasas Obuda Budapest – Savino Del Bene Scandicci 0:3 (18:25, 18:25, 22:25)

2023-11-16: Marica Płowdiw – Eczacibasi Dynavit Stambuł

grupa C

2023-11-14: Calcit Kamnik – Grot Budowlani Łódź 1:3 (22:25, 25:14, 18:25, 17:25)

2023-11-14: SC Poczdam – Fenerbahce Opet Stambuł 0:3 (18:25, 20:25, 19:25)

grupa D

2023-11-15: Allianz MTV Stuttgart – A. Carraro Imoco Conegliano 1:3 (25:21, 19:25, 20:25, 18:25)

2023-11-16: Asterix Avo Beveren – PGE Rysice Rzeszów

grupa E

2023-11-15: Prometej Dnipro – ŁKS Commercecon Łódź 0:3 (20:25, 17:25, 23:25)

2023-11-15: CS Volei Alba Blaj – Voléro Le Cannet 2:3 (18:25, 25:22, 25:15, 20:25, 13:15)

RM, Polsat Sport, PAP