Piłkarska reprezentacja Polski do lat 17 zagra we wtorek (14 listopada) z Senegalem w drugim meczu fazy grupowej mistrzostw świata. Dla Biało-Czerwonych, którzy przegrali pierwsze starcie, będzie to spotkanie o zachowanie szans na pozostanie w turnieju. Relacja i wynik na żywo z meczu Polska - Senegal na Polsatsport.pl.