Wicemistrzowie Polski, siatkarze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, zmierzą się z przedostatnim w tabeli GKS-em Katowice we wtorkowym starciu 6. kolejki PlusLigi. Transmisja meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - GKS Katowice w Polsacie Sport i Polsat Box Go.

Katowiczanie w bieżącym sezonie spisują się bardzo słabo. Ekipa ze Śląska w pięciu spotkaniach zaliczyła komplet porażek i z zaledwie jednym zdobytym punktem zajmuje 15. miejsce w PlusLidze, wyprzedzając tylko drużynę Enei Czarnych Radom, która urwała dotychczas rywalom tylko jednego seta.

O poprawę tej sytuacji nie będzie jednak łatwo, choć nadzieją dla GKS-u będą na pewno ogromne problemy kadrowe gospodarzy. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przystąpi do dzisiejszego starcia po dwóch porażkach z rzędu, w tym sensacyjnej domowej wpadce 1:3 z Exact Systems Hemarpolem Częstochowa. Lista urazów w ekipie triumfatora Ligi Mistrzów jest tak długa, że marzeniem trenera jest to, by... zawodnicy wyjściowego składu mogli zagrać na swoich pozycjach.

- Trapią nas problemy, przede wszystkim zdrowotne, ale nie zamierzamy używać ich jako wymówek. Chcemy mimo wszystko wygrywać mecze - mówił przed kamerami Polsatu Sport Aleksander Śliwka, przyjmujący ZAKSY, tuż po porażce 0:3 z Asseco Resovią Rzeszów.

Spotkanie z GKS-em Katowice może być takim starciem na przełamanie. Historia bezpośredniej rywalizacji tych drużyn przemawia jednoznacznie na korzyść kędzierzynian, którzy z szesnastu meczów z Grupą Azoty ZAKSĄ wygrali... tylko jeden, a łącznie urwali rywalom raptem 9 setów. Jak będzie tym razem?

RI, Polsat Sport