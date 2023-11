Dla Izraela będzie to drugie spotkanie z listopadowego maratonu, w ramach którego podopieczni trenera Alona Hazana rozegrają cztery mecze eliminacyjne w zaledwie 9 dni. "Niebiesko-Biali" rozpoczęli go od porażki 0:1 z Kosowem, czym skomplikowali sobie sytuację w tabeli. Wszystko może jednak zmienić dzisiejsze starcie z plasującymi się na 2. miejscu w grupie I Szwajcarami, do których Izraelczycy tracą cztery punkty.

ZOBACZ TAKŻE: Trafiali w debiucie! Słynni polscy piłkarze z golem w pierwszym meczu w reprezentacji

"Helweci", którzy byli murowanym faworytem do bezpośredniego awansu na Euro, rozpoczęli eliminacje zgodnie z planem - od trzech zwycięstw. Później drużyna złapała jednak delikatną zadyszkę i co prawda nie zaznała jeszcze goryczy porażki, ale za to z czterech ostatnich meczów wygrała tylko jeden, a trzykrotnie dzieliła się z rywalami punktami. Do prowadzącej Rumunii Szwajcarzy tracą jednak tylko "oczko" i już dziś mogą wrócić na pierwsze miejsce w tabeli.

Spotkanie, ze względu na toczące się walki pomiędzy Izraelem a Hamasem, zostanie rozegrane na neutralnym terenie. Areną zmagań będzie Pancho Arena w Felcsut. Kto wywiezie z Węgier komplet punktów?

Relacja i wynik na żywo z meczu Izrael - Szwajcaria na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 20.45.

RI, Polsat Sport