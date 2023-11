W sezonie 2023/24 będzie nam dane regularnie oglądać reprezentantów oraz reprezentantki Polski w bobslejowym oraz skeletonowym Pucharze Świata, a więc najbardziej prestiżowym cyklu zawodów, w jakim mogą wziąć udział sportowcy parający się tymi dyscyplinami. Przez ostatnie kilka lat nie była to norma, jednak za sprawą dobrych startów "Biało-Czerwonych" w niższych "klasach" i pojawieniu się sponsorów, udało się w końcu powrócić do elity.

Przez ostatnie kilka lat próżno było szukać regularnych startów Polek i Polaków w najbardziej prestiżowym cyklu zwanym Pucharem Świata, który od lat transmitujemy na sportowych antenach Polsatu. Na osłodę kibicom pozostały pojedyncze starty Sylwii Smolarek w parze z Julią Słupecką w sezonie 2020/21, które rywalizowały wówczas dwukrotnie w Igls a także raz w Siguldzie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na jeden cykl składa się osiem zawodów.

Po igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu (2018) mogliśmy się jeszcze cieszyć ze startów Mateusza Lutego oraz Krzysztofa Tylkowskiego w mistrzostwach świata w Whistler (2019) oraz zeszłorocznej rywalizacji "Biało-Czerwonych" także w mistrzostwach globu. Te, ze względu na setną rocznicę założenia Międzynarodowej Federacji Bobslejowo-Skeletonowej (IBSF) odbyły się w kolebce dyscypliny - szwajcarskim St. Moritz - a w imprezie na naturalnie lodzonym torze wzięły udział: Linda Weiszewski, Marika Zandecka (jako rozpychająca Weiszewski) oraz duet panów w składzie Aleksy Boroń/Seweryn Sosna.

W Pucharze Świata Polacy jednak nie startowali, biorąc udział w mniej prestiżowych cyklach: bobsleiści oraz bobsleistki w Pucharze Europy, a polski skeletonista - Vlad Polyvach - w Pucharze Interkontynentalnym. Dobre starty na zapleczu bobslejowej i skeletonowej "ekstraklasy" dały jednak punkty rankingowe niezbędne do uzyskania miejsc startowych, a dobre wyniki przyciągnęły sponsorów: Krajową Grupę Spożywczą (sponsor strategiczny) oraz Energa Grupę Orlen (sponsor główny).

Pieniądze były potrzebne na zakup sprzętu, którego misterna budowa przypomina niekiedy inżynierię kosmiczną, za którą rzecz jasna trzeba słono zapłacić... Wystarczy powiedzieć, że płozy do bobsleja to koszt około 30 tysięcy złotych, a najlepsze reprezentacje mają ich po kilka sztuk (używają różnych w zależności od warunków atmosferycznych), natomiast za sam bobslej dwuosobowy trzeba wydać ponad 200 tysięcy. Trudno się jednak dziwić, skoro aerodynamiczny pojazd jadący po torze lodowym osiąga prędkość około 130 km/h, a przeciążenia, jakim poddawani są zawodnicy, dochodzą niekiedy do 5G.

"Biało-Czerwonym" udało się pozyskać sprzęt, na którym będzie mogła rozwijać się obecna generacja zawodniczek i zawodników, co w przyszłości powinno rzecz jasna wpłynąć na rozwój dyscypliny i zwiększenie poziomu. Zmiany, jakie w ostatnim czasie zaszły w Polskim Związku Bobslei i Skeletonu (PZBiS) przyciągnęły jednak również "starą gwardię", bowiem do kadry po czterech latach absencji powrócił rozpychający Mateusza Lutego - Krzysztof Tylkowski.

Stworzono nowe grupy zawodników i wyłoniono nowych pilotów (za drążkami sterowniczymi usiadła m.in. dawna rozpychająca nieaktywnej już Sylwii Smolarek - Julia Słupecka), a przed sezonem kadra trenowała najpierw w COS w Cetniewie, a następnie przeniosła się do Siguldy na Łotwę, gdzie od lat "Biało-Czerwoni", ze względu na brak własnego toru, uczą się bobslejowego i skeletonowego rzemiosła.

Ich formę sprawdzimy dopiero podczas drugich zawodów Pucharu Świata, bowiem na pierwsze "Biało-Czerwoni" - podobnie zresztą jak wiele innych reprezentacji - nie pojadą. Inauguracja będzie miała miejsce w połowie listopada na torze w Yanqingu, gdzie w zeszłym roku zawodnicy rywalizowali podczas igrzysk olimpijskich, a następnie bobsleje powrócą do Europy, by jeździć po tutejszych torach na przestrzeni następnych 6 przystanków cyklu. I tu już Polaków oglądać będziemy.

Jak zdradził nam Prezes Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu, Pan Arkadiusz Sobieraj, naszą reprezentację w La Plagne (II zawody PŚ) będą stanowiły: Linda Weiszewski w dwójce z Mariką Zandecką oraz w monobobie, Radosław Sobczyk i Seweryn Sosna w dwójce panów oraz Vlad Polyvach w skeletonie.

W tym samym czasie w ramach Pucharu Europy w dobrze znanym Polakom Lillehammer pojadą: Julia Słupecka w parze z Julią Janus, Aleksy Boroń w dwójce z Dawidem Bubą oraz w czwórce, a także Bartosz Sienkiewicz w dwójce z Dominikiem Boińskim.

Co więcej, tydzień później w Igls jeszcze więcej Polaków i Polek spróbuje swoich sił w Pucharze Świata. Na torze nieopodal Innsbrucka pojadą: Linda Weiszewski, Julia Słupecka, Aleksy Boroń a także Radosław Sobczyk.

Na tym jednak plany się nie kończą, bowiem naszych reprezentantów zobaczymy również na młodzieżowych mistrzostwach świata (Lillehammer i St. Moritz), seniorskich mistrzostwach świata (Winterberg) oraz młodzieżowych igrzyskach olimpijskich (Gangwon). Na te ostatnie przepustkę wywalczył już sobie Michał Mikołajski.

Wszystko wskazuje więc na to, że polskich kibiców bobslei i skeletonu czekają tłuste lata, a widok "biało-czerwonych" barw na torze lodowym niekoniecznie będzie już musiał oznaczać reprezentantów Austrii, Szwajcarii, Kanady czy Monako. I oby tak dalej!

TERMINARZ SEZONU BOBSLEJOWO-SKELETONOWEGO NA SPORTOWYCH ANTENACH POLSATU

Puchar Świata

1. Yanqing

17.11.2023 03:00 (w nocy) bobslejowe dwójki mężczyzn I ślizg

17.11.2023 07:00 (rano) skeleton mężczyzn I ślizg

17.11.2023 11:00 skeleton kobiet I ślizg

18.11.2023 11:00 (przed południem) bobslejowe czwórki I ślizg

19.11.2023 11:00 (przed południem) bobslejowe czwórki I ślizg (w Yanqingu zostaną przeprowadzone 2 Puchary Świata w czwórkach - dzień po dniu)

2. La Plagne

08.12.2023 08:40 skeleton kobiet I ślizg

08.12.2023 13:25 skeleton mężczyzn I ślizg

09.12.2023 09:00 monoboby kobiet I ślizg

09.12.2023 13:30 bobslejowe dwójki mężczyzn I ślizg

10.12.2023 09:00 bobslejowe dwójki kobiet I ślizg

10.12.2023 13:30 bobslejowe czwórki I ślizg

3. Innsbruck

15.12.2023 08:30 monoboby kobiet I ślizg

15.12.2023 11:30 skeleton mężczyzn I ślizg

15.12.2023 15:30 skeleton kobiet I ślizg

16.12.2023 10:00 monoboby kobiet I ślizg

16.12.2023 13:30 bobslejowe dwójki mężczyzn I ślizg

17.12.2023 10:00 bobslejowe dwójki kobiet I ślizg

17.12.2023 13:30 bobslejowe czwórki I ślizg

4. St. Moritz-Celerina

12.01.2024 09:00 skeleton kobiet I ślizg

12.01.2024 12:30 skeleton mężczyzn I ślizg

12.01.2024 16:00 mikst skeletonowy I ślizg

13.01.2024 09:00 monoboby kobiet I ślizg

13.01.2024 13:00 bobslejowe dwójki mężczyzn I ślizg

14.01.2024 09:00 bobslejowe dwójki kobiet I ślizg

14.01.2024 13:00 bobslejowe czwórki I ślizg

5. Lillehammer

26.01.2024 09:00 skeleton mężczyzn I ślizg

26.01.2024 13:00 skeleton kobiet I ślizg

27.01.2024 09:00 monoboby kobiet I ślizg

27.01.2024 13:00 bobslejowe dwójki mężczyzn I ślizg

28.01.2024 09:00 bobslejowe dwójki kobiet I ślizg

28.01.2024 13:00 bobslejowe czwórki I ślizg

6. Sigulda

02.02.2024 07:30 bobslejowe dwójki kobiet I ślizg

02.02.2024 10:30 skeleton mężczyzn I ślizg

02.02.2024 14:00 skeleton kobiet I ślizg

03.02.2024 09:00 monoboby kobiet I ślizg

03.02.2024 13:30 boblsejowe dwójki mężczyzn I ślizg

04.02.2024 09:00 bobslejowe dwójki kobiet I ślizg (tu z kolei odbędą się dwa starty w bobslejowych dwójkach kobiet)

7. Altenberg

16.02.2024 10:00 skeleton kobiet I ślizg

16.02.2024 14:00 skeleton mężczyzn I ślizg

16.02.2024 19:00 mikst skeletonowy I ślizg

17.02.2024 10:00 monoboby kobiet I ślizg

17.02.2024 14:00 bobslejowe dwójki mężczyzn I ślizg

18.02.2024 10:00 bobslejowe dwójki kobiet I ślizg

18.02.2024 13:30 bobslejowe czwórki I ślizg

8. Lake Placid

21.03.2024 16:30 skeleton mężczyzn I ślizg

21.03.2024 20:30 skeleton kobiet

22.03.2024 15:00 monoboby kobiet I ślizg

22.03.2024 19:00 bobslejowe dwójki mężczyzn I ślizg

23.03.2024 15:00 bobslejowe dwójki kobiet I ślizg

23.03.2024 19:00 bobslejowe czwórki I ślizg

Dodatkowo między 7. a 8. zawodami odbędą się mistrzostwa świata w Winterbegu (2 tygodnie)

22.02.2024 10:00 skeleton kobiet I ślizg

22.02.2024 14:00 skeleton mężczyzn I ślizg

23.02.2024 12:00 skeleton kobiet III ślizg (na mistrzostwach świata w konkurencjach jeździ się po 4 ślizgi)

23.02.2024 16:00 skeleton mężczyzn III ślizg

24.02.2024 09:00 monoboby kobiet I ślizg

24.02.2024 13:00 bobslejowe dwójki mężczyzn I ślizg

24.02.2024 17:00 mikst skeletonowy I ślizg

25.02.2024 09:15 monoboby kobiet III ślizg

25.02.2024 13:15 bobslejowe dwójki mężczyzn III ślizg

01.03.2024 15:00 bobslejowe dwójki kobiet I ślizg

02.03.2024 10:00 bobslejowe czwórki I ślizg

02.03.2024 14:30 bobslejowe dwójki kobiet III ślizg

03.03.2024 14:00 bobslejowe czwórki III ślizg