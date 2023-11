Przyszłość Lewandowskiego pod znakiem zapytania? "Pozostało mu niewiele czasu"

Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelona latem 2022 roku. W swoim pierwszym sezonie wydatnie pomógł drużynie w odzyskaniu mistrzowskiego tytułu, dokładając przy okazji koronę króla strzelców.

Polak, choć generalnie spełniał swoje zadanie, nie był tak regularny, jak w poprzednich latach. Zdarzały mu się bramkowe przestoje (zwłaszcza wiosną) i bardzo dyskretne występy, szczególnie przeciwko najmocniejszym ekipom.



Obecnie napastnik rozgrywa swój drugi sezon w klubie z Katalonii. Cieszy się zaufaniem Xaviego Hernandeza, ale Hiszpanie coraz częściej zwracają uwagę na wiek piłkarza. Przypomnijmy - ma on już 35 lat. Dziennikarze "El Nacional" nazwali Lewandowskiego w swojej najnowszej publikacji "weteranem, przed którym nie ma zbyt dużej przyszłości".

"Pozostało mu niewiele czasu w światowej elicie. Polski napastnik będzie jednak starał się cieszyć swoimi golami i występami jak najdłużej. Fizycznie bardzo o siebie dba i ma mnóstwo możliwości, aby kontynuować występy na najwyższym poziomie. FC Barcelona ma jednak wiele wątpliwości co do tego, co Robert Lewandowski będzie w stanie robić, gdy jego poziom naprawdę spadnie i gdy przestanie regularnie strzelać gole" - czytamy.

"El Chiringuito" doniósł natomiast, że Barcelona może być otwarta na sprzedaż Lewandowskiego do Arabii Saudyjskiej, jeśli pojawi się odpowiednia oferta.

JŻ, Polsat Sport