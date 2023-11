Puchar Europy: Dreamland Gran Canaria - Śląsk Wrocław. Relacja i wynik na żywo

W 7. kolejce Pucharu Europy koszykarzy Śląsk Wrocław czeka daleka podróż na Wyspy Kanaryjskie. Niepokonany Dreamland Gran Canaria z rozgrywającym reprezentacji A.J. Slaughterem podejmie w środę wicemistrza Polski, który do tej pory nie zdołał wygrać spotkania w tej edycji pucharu. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

W ostatniej kolejce Śląsk już pod wodzą trenera Jacka Winnickiego (zastąpił Serba Olivera Vidina) uległ na własnym parkiecie Dolomiti Energa Trydent 75:84, a Gran Canaria pokonała na wyjeździe Turk Telekom Ankara 82:69.



Gran Canaria zdobyła w minionym sezonie Puchar Europy, dający sportowy awans do Euroligi, ale ostatecznie szefowie klubu z Wysp Kanaryjskich ze względów organizacyjno-finansowych nie zdecydowali się na przystąpienie do Euroligi (zastąpiła go Valencia BC).

Relacja i wynik na żywo meczu Dreamland Gran Canaria - Śląsk Wrocław od godziny 21.00 na Polsatsport.pl.

BS, PAP