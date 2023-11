Legia Warszawa z piątym zwycięstwem w Pucharze Europy FIBA

Koszykarze Legii Warszawa wygrali ze słowackim zespołem Patrioti Levice 74:63 (19:14, 21:18, 12:19, 22:12) w meczu 5., przedostatniej kolejki grupy J Pucharu Europy FIBA. To piąte zwycięstwo stołecznej drużyny, które oznacza, że awansuje do drugiego etapu z pierwszego miejsca w tabeli.

Na Słowacji legioniści zwyciężyli 86:77. W rewanżu także mieli przewagę, choć słabsza trzecia kwarta, przegrana 12:19, sprawiła, że po 30 minutach podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego prowadzili zaledwie 52:51. Uwagi szkoleniowca sprawiły, że w czwartej odsłonie gospodarze mieli zdecydowaną przewagę. Rywale przez blisko siedem minut zdobyli zaledwie dwa punkty i Legia wygrywała 68:53.

Liderem warszawiaków, występujących bez chorych Grzegorza Kulki i P.J. Pipsa, był Amerykanin Aric Holman - 19 punktów, dziewięć zbiórek oraz pięć asyst i trzy bloki, a wszystkie statystyki złożyły się na najwyższy w obydwu drużynach wskaźnik efektywności - 28.

Legioniści po raz trzeci w ostatnich latach startują w tych rozgrywkach. We wrześniu nie udało im się wywalczyć awansu z eliminacji do Ligi Mistrzów FIBA. W sezonie 2021/22 dotarli do 1/4 finału PE FIBA, ale byli gorsi w dwumeczu od Unahotels Reggio Emilia.

W innym spotkaniu grupy J rumuńska CSM CSU Oradea pokonała fińską Kataję Basket 105:92. W 6. kolejce warszawski klub zmierzy się na wyjeździe z Oradeą, która walczy o drugie miejsce. Awans do drugiego etapu uzyska 10 zwycięzców grup oraz sześć drużyn z drugich miejsca. 16 klubów zostanie podzielonych na cztery czterozespołowe grupy.

Legia Warszawa - Patrioti Levice 74:63 (19:14, 21:18, 12:19, 22:12)

Legia Warszawa: Christian Vital 21, Aric Holman 19, Josip Sobin 10, Michał Kolenda 8, Marcel Ponitka 8, Raymond Cowels III 3, Marcin Wieluński 3, Adam Linowski 2, Dariusz Wyka 0

MC, PAP