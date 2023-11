VI Kongres SBP: Wybitni sportowcy, przedstawiciele międzynarodowych komitetów olimpijskich, topowi eksperci

Stowarzyszenie Sport Biznes Polska już po raz szósty zaprasza przedstawicieli środowiska do wspólnej integracji i rozmów na temat kierunków zmian świata sportu i biznesu sportowego. Już 21-22 listopada w Hotelu Hilton Warsaw City odbędzie się kolejna edycja Kongresu SBP. Po raz pierwszy uczestnicy będą mieli okazję nie tylko czerpać wiedzę od czołowych międzynarodowych ekspertów, ale również nawiązać kontakty z reprezentantami branży z całej Europy.

Jesienny Kongres będzie klamrą spinającą tegoroczne wydarzenia SBP. W ramach spotkania organizatorzy chcą nie tylko zweryfikować wcześniejsze przewidywania, ale też zestawić je z doświadczeniami ekspertów z innych krajów. Na uczestników spotkania czekają liczne panele dyskusyjne, prezentacje i rozmowy eksperckie w 5 blokach tematycznych dedykowanych poszczególnym sektorom branży. Program wydarzenia obfituje w gorące tematy i liczne duże nazwiska. Czym tym razem zaskoczą nas Organizatorzy Kongresu SBP?

Przyszłość europejskiego sportu zaczyna się dziś

Pierwszy blok VI Kongresu skupi się w całości na tematach istotnych dla funkcjonowania organizacji sportowych. W debacie otwierającej, przedstawiciele czołowych klubów Starego Kontynentu (AS Monaco, Istanbul Basaksehir, Szachtar Donieck), a także polskich lig (ORLEN Superliga, PKO Ekstraklasa) porozmawiają na temat dopasowania modelu zarządzania, finansowania oraz rozwoju do potrzeb organizacji. Nie zabraknie również wątku nowych trendów w tworzeniu i realizacji strategii marketingowej, który poruszą reprezentanci trzech krajowych komitetów olimpijskich (Filip Suman – Czechy, Jozef Liba – Słowacja, Radosław Piesiewicz – Polska), międzynarodowej federacji sportowej (Benjamin Stoll - Międzynarodowa Federacja Narciarska), a także klubów (Ignas Vyšniausk - Żalgiris Kowno, Marcin Herra - Legia Warszawa). Niewątpliwym gwoździem programu będzie rozmowa One on One z Erikiem Abidalem, byłym piłkarzem i dyrektorem sportowym FC Barcelony, którą poprowadzi Olivier Jarosz – Członek Zarządu LTT Sports.

2024 rokiem sportowych emocji

Swoją przestrzeń w czasie Kongresu będą mieli również sponsorzy sportu, dla których Organizatorzy przygotowali równie bogaty program. O tym, jak Igrzyska Olimpijskie oraz EURO 2024 wpłyną na działania sponsoringowe marek, aktywacje projektów oraz wykorzystanie sportu w komunikacji z odbiorcami debatować będą przedstawiciele firm sponsorujących sport: Grupy Orlen (Grzegorz Bałkowiec), Grupy Blachotrapez (Mateusz Małek) oraz Grupy Wirtualna Polska (Anna Szuszkiewicz). Z kolei Vlastimir Vukadinovic - Marketing Director Superbet, przybliży uczestnikom kwestie wykorzystania nowych technologii i cyfrowych rozwiązań w sponsoringu sportu. Na uczestników czekają także: panel dyskusyjny dotyczący mierzenia skuteczności sponsoringu, czy też prezentacja na temat skutecznej komunikacji marki podczas międzynarodowych wydarzeń sportowych.

Na scenie zagości również jeden z najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych polskich sportowców – Robert Kubica, który jak zapowiadają Organizatorzy, podzieli się swoją wyjątkową historią sukcesu, pasją do sportu, ale również kulisami współpracy z największym sponsorem polskiego sportu, Grupą Orlen.

Sport bliżej ludzi

21 listopada w Hotelu Hilton Warsaw City nie zabraknie również tematów bliskich Jednostkom Samorządu Terytorialnego, zarządcom obiektów sportowych czy ośrodków sportu. W programie przewidziano, m.in. debatę w sprawie europejskich modeli finansowania, zarządzania oraz rozwoju sportu w samorządach, czy też wystąpienie dotyczące wykorzystania nowych technologii do wsparcia aktywności fizycznej mieszkańców. Przykład Igrzysk Europejskich 2023 pozwoli przybliżyć uczestnikom temat międzynarodowej współpracy przy promocji i rozwoju sportu.

Z kolei przedstawiciele sektora Infrastruktury Sportowej mogą spodziewać się sporej dawki inspiracji prosto z europejskich obiektów. Nowe trendy i praktyczne rozwiązania w projektowaniu, budowaniu oraz funkcjonowaniu europejskich obiektów sportowych przedstawi uczestnikom Damon Lavelle - Senior Principal Populous. Na scenie pojawi się również jeden z liderów branży, Robert Fitzpatrick - CEO SSE Areny Belfast, zarządzający największą wielofunkcyjną halą w Irlandii Północnej.

Branża rozrywkowa a sport

VI Kongres Sport Biznes Polska to przestrzeń również do rozmów na temat przyszłości rynku bukmacherskiego czy też esportowego. W agendzie V bloku znaleźli się, m.in. przedstawiciele topowych bukmacherów - Adam Lamentowicz (Superbet Group), Jacek Jakubowski (Betcris Polska), Jakub Świsłowski (BETFAN). Spodziewać się można również rozmów na temat sekretów świata esportowego. Hubert Habas - Sales Director FRENZY przedstawi szanse i możliwości dla branży, wynikające z ogólnopolskiego badania. Z kolei o tym, jak walczyć ze stereotypami i wzmacniać rolę kobiet w esporcie opowiedzą ekspertki: Magdalena Talma (Polska Liga Esportowa), Aleksandra Zwierzyńska (ESL Polska), Urszula Klimczak (Natus Vincere), czy Karolina Diakowska (GAM3RS_X). Punktem kulminacyjnym programu będzie rozmowa 1:1 z Mariuszem Pudzianowskim, którą poprowadzi Łukasz Łazarewicz (Przewodniczący Rady Nadzorczej BETFAN).

Wystąpienia ekspertów to nie jedyny punkt programu, jaki przygotowało Sport Biznes Polska. Podczas wydarzenia odbędzie się również wręczenie nagród dla liderów branży 2023 roku. Uczestnicy będą mieli też okazję skorzystać z dedykowanych narzędzi do networkingu, kontynuować nawiązane rozmowy podczas Wieczoru Branżowego, a drugiego dnia eventu poszerzyć swoją wiedzę, biorąc udział w warsztatach tematycznych. Organizatorzy zapowiadają, że podczas tegorocznej edycji Kongresu SBP spodziewać się można obecności ponad 1000 czołowych przedstawicieli branży z Polski i Europy, natomiast drugie tyle uczestników skorzysta z konferencji w formule online.

Informacja prasowa