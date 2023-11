El. Euro 2024: Estonia - Austria. Relacja i wynik na żywo

Dla jednych to mecz o honor. Dla drugich szansa na pozycję lidera grupy F. Reprezentacja Austrii wciąż może wyprzedzić liderujących Belgów. Estonia z 1 punktem na koncie walczy już tylko o szacunek swoich kibiców. Faworyt jest jeden, ale czy udźwignie presję? Relacja i wynik na żywo z meczu Estonia - Austria na Polsatsport.pl. Początek od godziny 18:00.

Po zwycięstwie 1:0 nad Azerbejdżanem, reprezentanci Austrii wywalczyli bezpośredni awans na Euro 2024 w Niemczech. Zawodnicy prowadzeni przez Ralfa Rangnicka znakomicie prezentowali się w starciach grupowych, dwukrotnie pokonując Szwedów i remisując z Belgami.

Liderem Grupy F są Belgowie, do których Austriacy tracą zaledwie punkt. Oba zespoły są już pewne bezpośredniego awansu do imprezy w Niemczech. Walka toczy się więc o to, który z nich zakończy zmagania na pierwszym miejscu.

W zupełnie innym położeniu znajduje się grupowy "autsajder" - reprezentacja Estonii, która w sześciu dotychczasowych meczach zdobyła zaledwie punkt w starciu z Azerbejdżanem. Czy zawodników Thomasa Haberliego stać na sprawienie sensacji w meczu z Austriakami?

K.P, Polsat Sport