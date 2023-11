Nagelsmann wsciekły na młodego piłkarza. Odmówił przyjazdu na kadrę!

Po ostatnim znakomitym sezonie w wykonaniu Karima Adeyemiego wielu kibiców Borussii Dortmund widziało w 21-latku przyszłą gwiazdę zespołu. Niestety obecne rozgrywki zweryfikowały formę młodego piłkarza, który w 13 meczach w barwach drużyny z Dortmundu zanotował jedynie 2 asysty.

ZOBACZ TAKŻE: 89. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu: Lista 20 nominowanych

Z uwagi na słabszą dyspozycję Adeyemiego, selekcjoner reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann po raz drugi z rzędu nie powołał go do kadry narodowej. W seniorskiej reprezentacji piłkarz Borussii zanotował do tej pory cztery występy. Powołanie przyszło za to ze strony kadry U-21, ale zawodnik nie zdecydował się przyjechać na zgrupowanie.

Decyzję o odmowie przyjazdu na zgrupowanie młodzieżowej reprezentacji Niemiec Adeyemi argumentował tym, że przerwę na rozgrywki międzynarodowe wolałby spędzić w klubie i popracować nad formą pod okiem Edina Terzicia. Zdaniem dziennikarzy "Bilda", federacja zaakceptowała decyzję 21-latka. Podobnie trener młodzieżówki Antonio Di Salvo.

- Rozmawiałem z Karimem i jego klubem. Zawodnik podjął decyzję o tym, że chce pozostać w Borussii i pracować nad formą. Ma swoje cele - skomentował Di Salvo.

Odmienne zdanie na ten temat ma selekcjoner dorosłej reprezentacji - Julian Nagelsmann. Jak podaje "Bild" były trener Bayernu Monachium wymaga od swoich piłkarzy pełnego zaangażowania w występy reprezentacyjne. Bez względu czy jest to drużyna seniorska, czy młodzieżowa. W niemieckich mediach można przeczytać, że Adeyemi swoją decyzją pogrzebał szansę na przyszłe powołania ze strony Nagelsmanna.

K.P, Polsat Sport